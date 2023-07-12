抗拒媚俗 「昆德拉體」是90年代文青必讀

12日，捷克一家書店展出米蘭昆德拉的著作和照片。（路透）

抗拒媚俗、離經叛道的作家米蘭昆德拉過世，作品夾議夾敘、充滿哲學辯證，不僅風靡全球，90年代更是台灣文青必讀的經典，「生命中不可承受之輕」累計銷售超過10萬本。

米蘭昆德拉作品的中文譯者、翻譯家尉遲秀接受中央社記者電話訪問時表示，米蘭昆德拉在「生命中不可承受之輕」反覆辯證「媚俗」一詞，至今這個詞幾乎被用濫了，但昆德拉當初的用意正是要告訴世人，所有媚俗的事只會掩蓋事實的真相。

尉遲秀告訴中央社記者，德文中的Kitsch原指俗氣、蹩腳、次等的藝術品，透過中國作家韓少功翻譯成「媚俗」，幾乎影響了後來的台灣及華文世界，而昆德拉在小說中嘲諷廣告、政治人物的媚俗表現，成為作品中的鮮明印記。

尉遲秀說，昆德拉常在小說中陳述小說理論，一面寫小說一面演繹小說的寫法，或由小說人物來演繹他想要探討的哲學假設，成為作品的特色。

面對米蘭昆德拉的死，法國媒體以「文學的神聖怪獸」、「不朽者死了」表達對他的尊敬，他曾以「生活在他方」獲法國文壇最高榮譽之一的「麥迪西大獎」，「賦別曲」獲義大利 最佳外國文學獎，在歐洲文壇地位顯赫，即使未曾獲得諾貝爾 文學獎肯定。

尉遲秀也認為，昆德拉大力推廣及介紹中歐作家，讓世界認識中歐在歐洲文學的重要性，這是他在文學與政治所發揮的影響力；昆德拉更早在布拉格被蘇聯占領時就說「歐洲忘了捷克」，表示當歐洲人認為捷克問題不存在時，他們就失去了歐洲的一部分。

尉遲秀說，昆德拉1975移居法國，1981入籍法國，之後更重新審訂自己的作品，重新出版一整套法文譯本，但昆德拉不希望自己被當成「流亡作家」看待，他寧可用「移居」一詞。

台灣從1984年「生命中不能承受之輕」在全世界引起轟動開始便開始關注米蘭昆德拉，陸續出版「笑忘書」、「不朽」等書，深受讀者歡迎。

皇冠文化總編輯許婷婷表示，2017年出版社針對昆德拉的作品進行改版，封面全部改為作者本人的插畫，根據昆德拉的經紀人轉述，台灣中文版的封面，不管是舊版以台灣藝術家的作品，還是新版的設計，作家本人都非常喜歡。

許婷婷指出，昆德拉的作品十分暢銷，「生命中不能承受之輕」在台灣累計銷售已超過10萬冊，她表示年輕讀者也許不能理解當時的時空背景及歷史，但對昆德拉在書中談及哲學理念，對輕與重、生與死等概念的解析，仍感到震撼，作品可說深具啟發性。

昆德拉1929年生於捷克布爾諾，1975年移居法國，作品包括長篇小說：「玩笑」、「身分」、「笑忘書」、「生活在他方」、「賦別曲」、「生命中不能承受之輕」、「不朽」、「緩慢」、「無知」、「無謂的盛宴」；短篇小說集：「可笑的愛」；評論集：「小說的藝術」、「被背叛的遺囑」、「簾幕」、「相遇」；此外還有一部舞台劇 劇本「雅克和他的主人」。