葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

財政部 長葉倫 6日下午抵達北京 ，展開4天訪問，由於是美國財政高官罕見到訪中國，其一舉一動都備受矚目。而中國官媒指出，葉倫與中國方面接機官員握手長達20秒，還一起看了北京天空的彩虹。

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據中國官媒中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」微博消息，葉倫（Janet Yellen）6日下午乘機降落在北京時，中國財政部國際經濟關係司司長楊英明到場接機，兩人握手時長近20秒。

中國官媒中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」6日指出，財長葉倫(右)抵達北京時與中國官員握手近20秒。（圖／截自微博「玉淵譚天」）

「玉淵譚天」還指出，葉倫抵達北京時，北京的天空剛好出現一道彩虹。楊英明和美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）都給葉倫指了這道彩虹。「這對美方來說，也是一種提醒，中美關係，帶著誠意來，互相尊重，才能雨過天晴」。

財政部長葉倫搭機抵北京，天空剛好出現一道彩虹，中國官媒大作文章。(美聯社)

對於這次葉倫訪問中國前，美國多家媒體已經引用「知情人士」說法透露此次訪問的議題、會見人士等情況，「玉淵譚天」則整理美國新政府上台後的2147篇報導，指出從2022年8月開始，「當知情人士說得越多，中美交流就越少」，有兩次是知情人士說法達到顛峰、中美交流為0，其批評「美國那些躲在背後的『知情人士』一心阻礙中美間正常交往」。

財長葉倫(右)與接機的中方人員握手。(路透)

中國官媒環球時報5日發布的英文版社評，則詳列6個「需要美國拿出誠意並予以糾正的問題」，包含超過3000億美元的加徵關稅、撤銷301調查、將中國企業從實體清單中刪除；放寬對中國高新技術產品出口限制；停止施壓其他國家和企業與中國在高科技領域的合作；保障在美國中資企業的合法權益等。

另一官媒中國日報則在6日發表英文版社論指出，此訪有望有助於保持兩國努力防止美中關係失控的勢頭。「雙方至少可以開始解決一些阻礙中美關係健康發展的問題，可以為未來與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）就中國科技公司的關稅和制裁問題進行會談創造有利的氛圍」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點