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國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

記者顏伶如／綜合報導
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

美聯社3日報導，國務院發布最新旅遊建議(Travel Advisory)指出，美國公民前往中國旅遊之前應該重新考慮(reconsider)，受到當地法律與出境限制影響，美國公民必須評估遭到錯誤拘留的風險。

報導指出，國務院旅遊建議註記日期為6月30日，7月3日透過電郵傳送給媒體。旅遊建議適用範圍包括香港、澳門。

美聯社報導，國務院旅遊建議並未引述特定個案，但78歲美國公民梁成運(John Shing-Wan Leung)遭控間諜罪之後，今年5月被判無期徒刑，根據上周中國頒布的「對外關係法」(Foreign Relations Law)，被認為傷害中國利益的人士恐將面臨反制措施。

報導同時指出，中國近來通過內容廣泛的反間諜法，對外商社區造成寒蟬效應，某些有辦公室遭到搜索，另外還有法規制裁外籍評論。

國務院旅遊建議寫道：「中國武斷施行當地法律，包括對美國公民與其他國家公民禁止出境，處理過程缺乏公平與透明化。前往中國旅遊或住在中國的美國公民，可能在無法與美國使領館聯繫的情況下遭到拘留，無法了解遭控犯罪的相關訊息。」

旅遊建議當中列舉可能犯行包括：參加示威、發送批評中國政策的電子訊息，甚至只是在中國政府認定敏感的領域進行研究。

旅遊建議指出，禁止出境的命令可能用來對個人施壓，逼迫配合中國政府調查、強迫其他家人從海外地區返回中國，或者在民事糾紛案件中取得對中國公民有利的結果，還有讓中國在與外國政府交涉過程裡掌握「討價還價的籌碼」。

間諜 北京 美國公民

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