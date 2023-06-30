中國24枚飛彈可擊沉美軍航艦？ 台智庫兵推：太樂觀

美國福特號航艦。美聯社

中國山西省中北大學近日發布兵推結果宣稱，解放軍 只需24枚飛彈就能擊沉美軍福特號航艦打擊群，但台灣的網路安全與決策推演研究所重演兵推後指出，實際打擊效果可能僅有1/3。

「南華早報」5月24日報導引述中北大學發表的「基於墨子系統的對艦打擊策略與分析」論文，學校團隊以「墨子」電腦系統進行20次兵推模擬。

結果顯示，解放軍只需發射24枚極音速飛彈 就能擊沉美國海軍最先進的福特號核動力航艦（USS Gerald R. Ford）、打擊群所屬的聖牙辛托號飛彈巡洋艦（USS San Jacinto）和4艘Flight IIA型勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。

美國之音（VOA）報導，「24枚極音速飛彈擊沉福特號航艦打擊群」等聳動標題一時間瘋傳中國網路平台，台灣媒體也廣為轉載。

但位在台北、國防安全研究院轄下「網路安全與決策推演研究所」的副研究員林傳凱認為，中北大學兵推設定的交戰細節、結果和兵推執行方式都有待商榷。

林傳凱說，中北大學的兵推設定，美國軍艦只有18枚RIM-161標準3型防空飛彈有能力攔截敵軍飛彈攻擊，且在解放軍第一波佯攻後就用完，使整支艦隊任人宰割，但這樣的作戰假定可能嚴重低估美國航艦打擊群攔截飛彈的能力。

林傳凱指出，其實美軍勃克級驅逐艦也能搭載標準3型飛彈，它所配置的RIM-174標準6型飛彈同樣具備反飛彈能力，中方兵推不僅罔顧事實，還假定美軍4艘驅逐艦只搭載射程更短的海雀飛彈（SeaSparrow），無力因應來襲飛彈。

另外，中方兵推把福特號打擊群設定停泊於台灣東北方174.58公里處，就在中國陸基反艦飛彈的射程內，也有違美國軍隊的正常軍力部署。

為了進一步驗證，網路安全與決策推演研究所6月中旬也重新演示中北大學團隊的兵推，使用相同參數設定，卻得出不同的數據結果。

主導這次兵推的林傳凱表示，中北大學兵推結果是，24枚飛彈可有效擊毀5.6艘美軍船艦，但他重演後的評估數據只有2.2艘，大約是中方宣稱戰力的1/3。

再者，中方兵推設定，飛彈所用CL-20炸藥的威力是傳統TNT炸藥的7倍，只須0.61枚就能擊沉一艘美軍驅逐艦，但其他國際文獻多推測，飛彈火藥威力只有傳統TNT炸藥的3至5倍，部分文獻甚至評估僅有1.4或1.8倍。

網路安全與決策推演研究所的兵推分別以炸藥的5種威力值各別進行300次模擬，結果發現美軍船艦的戰損程度隨著炸藥威力減弱，降低至只有2艘以下的船艦會被擊沉。

兩份兵推的模擬參數相同，結果卻截然不同。林傳凱解釋，首先應該是兵推演算工具不同所導致。

他說道，台灣方面用的是美國原廠授權、擁有各項最新武器數據與功能的專業版Command兵棋系統，比起中北大學參酌Command系統自行研發出的墨子系統，更能提高模擬仿真度。

再者，兵推可信度的最重要關鍵是模擬次數，中北大學的推演次數太少。

林傳凱向美國之音表示：「中北大學只有模擬20次，我們至少模擬300次。一般來說，你必須至少模擬30次，資料誤差會落在3.3%左右。我們再模擬300次，誤差是0.33%，公信力就相對較高一點。」

不只是台灣軍事專家質疑中北大學的兵推結果，中國國內也有相關評論人士批評，中方兵推過於樂觀，低估美國海軍的防空能力。

中國騰訊網6月4日刊出一篇文章，標題為「只需24枚飛彈，就能擊沉美軍福特號航艦？打航艦真有這麼容易？」

這篇文章引述俄羅斯 庫茲涅佐夫海軍學院（Kuznetsov Naval Academy）的兵推結果指出，若不動用核彈，癱瘓一支美軍航艦打擊群須消耗800枚各式反艦飛彈。