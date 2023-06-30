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學貸豁免計畫遭否決 大法官：拜登等同在重寫法律

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學貸豁免計畫遭打回票 大法官：拜登等同在重寫法律

記者顏伶如／即時報導
最高法院大法官30日以6票對3票裁決指出，拜登政府的學貸豁免計畫逾越權限。圖為民眾在最高院外慶祝。(Getty Images)
最高法院大法官30日以6票對3票裁決指出，拜登政府的學貸豁免計畫逾越權限。圖為民眾在最高院外慶祝。(Getty Images)

拜登總統去年推出的學貸豁免計畫，如今被最高法院打回票；最高法院大法官30日以6票對3票裁決指出，拜登政府的學貸豁免計畫逾越權限。

2022年夏季，拜登宣布推出學貸豁免計畫，個人年收入12萬5000元以下者可獲得免除最高1萬美元學貸，曾經領取「裴爾獎助金」(Pell grant)的低收入學生可獲最高2萬元學貸免除。

拜登政府主張，根據疫情發生後通過的「英雄法案」(HEROES Act)，教育部長有權提供學貸紓困，確保聯邦學貸借款人在疫情危機底下不至於受到經濟重創。

共和黨執政州及保守派組織對學貸豁免計畫提告，指控拜登政府企圖以疫情理由取消總額4300億元的聯邦學貸，有違法之嫌。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在裁決書中寫道，拜登政府與教育部長的作法，等於是「重寫法律」。

羅伯茲在主要意見書裡指出，教育部長的學貸取消方案其實不能稱為豁免(waiver)，因為計畫不但註銷現行法規，還讓規定大幅擴張及延伸。

羅伯茲指出，不論「豁免」或「修改」(modify)的廣義定義為何，這些用詞都無權重寫既定法律。他指出，政府如果要更改法律規定，必須獲得國會的直接授權。

羅伯茲在意見書中寫道：「此案問題並不在於某些事情該不該做，而在於誰有權力去做。」

有線電視新聞網(CNN)報導，原本在學貸豁免計畫中受益的借款人，最高法院裁決出爐後，學貸將無法消除；疫情期間准許暫停償還的學貸，今年10月將恢復每月必須按時還款。

白宮先前表示，學貸豁免計畫公布之後，大約2600萬人向教育部填寫申請表，其中1600萬人申請獲得批准，但後來德州法院下達全國禁止令，教育部申請表被迫下架。

學貸 教育部 拜登

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