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紐約「地鐵鎖喉案」前陸戰隊員出庭 只說了1句話：無罪

記者胡聲橋／紐約即時報導
被指控在地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny，圖)28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。路透
被指控在地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny，圖)28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。路透

被指控在紐約地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。佩尼被指控犯有二級過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)。

24歲的佩尼28日上午在曼哈頓高等法院出庭，在他和尼利的支持者、許多媒體都在場的情況下，他只說了一句「無罪」。如果佩尼被控的兩項罪名成立，他將面臨長達19年的監禁。他目前以10萬元的保釋金獲釋。

家住長島的佩尼被拍到5月1日在F線地鐵車廂內鎖住了遊民尼利的喉嚨，致其死亡。佩尼說，他不是有意要殺死尼利，他當時覺得，為了其他乘客的安全，他必須出面，因為尼利一直在向乘客扔垃圾，並威脅乘客。尼利是一名有著長期精神病史的遊民。

死者尼利家屬的律師稱，佩尼在曼哈頓F線地鐵上是犯了錯的，佩尼無權擔任法官、陪審員或劊子手。

警方一開始逮捕了佩尼，但很快將其釋放。後來在大陪審團掌握了足夠證據的情況下，起訴了佩尼的情況下，他很快向警方自首。

佩尼的律師肯尼夫(Thomas Kenniff)說，他的當事人採取了合理的行動，無論後果多麼不幸，他的行動是合理的。佩尼的另一名律師說，他相信他的當事人在紐約能得到公正的審判，因為紐約人太熟悉乘坐地鐵的危險性了。

截至28日上午，佩尼的律師為他設立的法律辯護基金已經籌集了近300萬元；捐款來自一些知名人士，包括音樂人洛克(Kid Rock)的5000元捐款。

前海軍陸戰隊員佩尼對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(美聯社)
前海軍陸戰隊員佩尼對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(美聯社)
前海軍陸戰隊員佩尼對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(視頻截圖)
前海軍陸戰隊員佩尼對二級過失殺人和刑事疏忽殺人兩項罪名不認罪。(視頻截圖)

地鐵 遊民 曼哈頓

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