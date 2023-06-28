紐約「地鐵鎖喉案」前陸戰隊員出庭 只說了1句話：無罪

被指控在地鐵車廂內鎖喉勒死遊民尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny，圖)28日在曼哈頓出庭，對指控不認罪。路透

被指控在紐約地鐵 車廂內鎖喉勒死遊民 尼利(Jordan Neely)的前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)28日在曼哈頓 出庭，對指控不認罪。佩尼被指控犯有二級過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)。

24歲的佩尼28日上午在曼哈頓高等法院出庭，在他和尼利的支持者、許多媒體都在場的情況下，他只說了一句「無罪」。如果佩尼被控的兩項罪名成立，他將面臨長達19年的監禁。他目前以10萬元的保釋金獲釋。

家住長島的佩尼被拍到5月1日在F線地鐵車廂內鎖住了遊民尼利的喉嚨，致其死亡。佩尼說，他不是有意要殺死尼利，他當時覺得，為了其他乘客的安全，他必須出面，因為尼利一直在向乘客扔垃圾，並威脅乘客。尼利是一名有著長期精神病史的遊民。

死者尼利家屬的律師稱，佩尼在曼哈頓F線地鐵上是犯了錯的，佩尼無權擔任法官、陪審員或劊子手。

警方一開始逮捕了佩尼，但很快將其釋放。後來在大陪審團掌握了足夠證據的情況下，起訴了佩尼的情況下，他很快向警方自首。

佩尼的律師肯尼夫(Thomas Kenniff)說，他的當事人採取了合理的行動，無論後果多麼不幸，他的行動是合理的。佩尼的另一名律師說，他相信他的當事人在紐約能得到公正的審判，因為紐約人太熟悉乘坐地鐵的危險性了。