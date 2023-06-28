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瓦格納首腦原本要抓俄軍方領導人 消息外洩才加速行動

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津。資料照片。（Getty Images）
俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津。資料照片。（Getty Images）

華爾街日報28日引述西方官員說法獨家披露，俄羅斯瓦格納」傭兵集團首腦普里格津日前兵變的一部分計畫是抓到俄軍領導人，並因為對內情報機構獲悉陰謀而加速計畫實施。

報導指出，普里格津朝莫斯科武裝進軍一開始幾乎沒有遇到抵抗，但是他最終取消了行動，而過早發動陰謀則是可能解釋整場兵變最終在36小時後失敗的因素之一。

西方官員透露，俄羅斯國防部長蕭依古與參謀總長吉拉西莫夫大將計畫視察毗鄰烏克蘭的南部地區，普里格津原本打算趁此機會抓到兩人，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）在計畫就要付諸執行的兩天之前發現了這件事。

報導也提及俄羅斯國民近衛軍司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）大將表示，當局在普里格金開始嘗試兵變之前就知道了他的企圖。佐洛托夫27日告訴官媒，「有關將在6月22日至25日間開始的叛亂準備工作，具體走漏是來自普里格津陣營」。

根據一位知情人士說法，藉著分析電子通訊截聽與衛星影像，西方情報機構也提早發現了普里格津的計畫。西方官員表示，他們認為原始計畫有著很大的成功機會，卻在陰謀遭到外洩後失敗，迫使普里格津臨時制定替代計畫。

知情人士也指出，儘管克里姆林宮知道了普里格津的陰謀，但因為莫斯科未能防止瓦格納部隊接近一路進軍首都，這分情資仍引發了有關普亭總統權威程度的疑問。

俄羅斯 瓦格納 華爾街

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