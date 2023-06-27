以色列總理內唐亞胡 傳7月訪中 北京：2國保持友好交往

以色列總理內唐亞胡。（ 美聯社）

以色列 總理內唐亞胡傳出將於下月訪中。中國外交部今天未證實相關消息，僅表示兩國保持友好交往，中方願與以色列共同努力，推動中以創新全面夥伴關係持續穩定發展。

綜合澎湃新聞等中媒報導，中國外交部發言人毛寧27日下午在例行記者會回答媒體有關內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是否將訪問中國的問題時，作了上述回答。

中媒引述以色列媒體26日的報導說，消息人士透露，內唐亞胡將於7月訪問中國。據報導，此前拜登 （Joe Biden）總統明確表示短期內不會邀請內唐亞胡訪美，後者的行程顯示他對華盛頓越來越失去耐心。

以色列媒體說，內唐亞胡此行目的之一是向華府發出信號，「表明內唐亞胡還有其他外交機會可以追求」。

消息人士將內唐亞胡即將進行的訪問形容為「打破框架」，因為美國長期以來一直在中東地區占據重要地位，以色列是美國在該地區最重要的盟友之一。 以色列這次向中國傾斜的舉動可能會改變美以兩國關係，同時也推動中國在中東地區的影響力。

拜登曾公開表示與內唐亞胡保持距離。此前以色列國內爆發反對政府司法改革計畫的抗議活動，拜登明確表示短期內不會邀請內唐亞胡訪美，並警告以色列不能繼續推動引發爭議的司法改革。

消息人士說，「內唐亞胡不會一直等待一個不可能出現的白宮訪問邀請，他同時也在開展其他工作」、「中國最近加強了在中東地區的參與，總理去中國代表了以色列的利益」。

據報導，以色列官方尚未確認內唐亞胡的訪中計畫。總理辦公室應詢時未對此次訪中計畫發表任何評論。

今年3月，在斷交7年後，伊朗與沙烏地阿拉伯在北京 的斡旋下恢復了外交關係。報導說，內唐亞胡將試圖在中國的幫助下推進與沙國的關係，此舉可能引起一直敦促兩國關係正常化的華盛頓不滿。

另一方面，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）本月中旬訪問北京並與中國國家主席習近平進行會談，習近平提出解決巴勒斯坦問題的3點主張。外界解讀，美國數十年來一直是中東地區的斡旋者，而北京當前也自我定位為中東地區調解人。