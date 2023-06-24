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分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向

中央社巴黎24日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭長期以來一直從瓦格納軍團的行動中獲利，但其首腦普里格津的叛變給這位俄羅斯強人帶來挑戰。美聯社
俄羅斯總統普亭長期以來一直從瓦格納軍團的行動中獲利，但其首腦普里格津的叛變給這位俄羅斯強人帶來挑戰。美聯社

分析人士表示，俄羅斯總統普亭長期以來一直從瓦格納軍團的行動中獲利，但其首腦普里格津的叛變給這位俄羅斯強人帶來挑戰，他的行動也可能無可挽回地損害普亭的威信。

法新社報導，瓦格納軍團（Wagner group）成立10年以來，在非洲、敘利亞和烏克蘭東部的行動都是為普亭的政治利益服務，普亭似乎相當享受、而非害怕其成功所引發的內部競爭。

但現在，這個備受普亭鼓勵發展的組織卻對他倒戈相向。

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾被視為普亭的親密盟友，他還因曾為克里姆林宮供應餐飲而被稱為「普亭御廚」，現在他已開始公然反叛。

普里格津表示其部隊已控制俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事指揮中心和基地後，普亭向全國發表演說的速度和嚴厲程度，表明他對這一威脅的重視程度。

儘管莫斯科政府堅稱軍隊或許可以成功鎮壓叛亂，甚至摧毀瓦格納軍團，這場危機仍可能對普亭造成永久性傷害。在過去的25年中，普亭一直為自己站在無可爭議的權力頂峰而自豪。

R. Politik政治分析公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在她的Telegram頻道上表示，「普亭的明確立場是鎮壓叛亂，而且要採取嚴厲的方式」。她認為普里格津「注定失敗」，即使這可能需要「很長一段時間」。

但她也說，莫斯科權力核心的許多人「會私下指責普亭，因為事情發展到這種程度，而總統卻沒有及時做出適當反應。因此，整個事件將是對普亭處境的嚴重打擊。」

英國國防部也在每日情報更新中表示，「俄羅斯安全部隊的忠誠度…將是危機如何演變的關鍵。」

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄羅斯與歐亞大陸計畫負責人尼克希（James Nixey）指出，普里格津有點像是「科學怪人」一般的怪物，他可能「在某個時候獲得許可…以為俄羅斯軍隊帶來震撼教育，促使其進行更有效的戰鬥。」

「不過，現在的情況已經遠遠超出普亭原先的設想。」

雖然普里格津沒有足夠「人力、軍隊或支持」來佔領莫斯科，更遑論整個國家，但他的舉動仍然是「普亭統治24年來，第一次針對其權威的直接嚴重挑戰」。

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