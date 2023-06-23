巴基斯坦富商父子命喪泰坦號 家屬：深切悲痛

48歲的達武德（Shahzada Dawood）和19歲兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）均在事故中罹難。(Getty Images)

本月18日在北大西洋下潛後與水面失聯的泰坦號（Titan）潛水器被研判於深海內爆，艙內5人全罹難，其中包括一對巴基斯坦父子，家屬今天對這場意外表達「深切悲痛」。

法新社報導，罹難者之一、48歲的達武德（Shahzada Dawood）是總部設於喀拉蚩（Karachi）的Engro集團副董事長，他的19歲兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）是大學生，兩人均擁有英國公民身分。

Engro集團投資領域橫跨能源、農業、石化與電信，去年底公布營收 為3500億盧比（約42億美元）。

家族經營的教育 慈善機構「達武德基金會」（Dawood Foundation）發布聲明稱：「我們懷著深切悲痛，宣布達武德父子逝世。」

達武德的父親胡笙．達武德（Hussain Dawood）和母親庫爾蘇姆．達武德（Kulsum Dawood）也在聲明中署名，並向「泰坦號潛水器上其他乘員的家屬表達衷心哀悼」。

聲明還說：「我們衷心感謝所有參與救援行動的人員，他們的不懈努力是我們在這段時間的力量泉源。」

胡笙．達武德經常登上巴基斯坦媒體的巴國富豪榜，也是Engro集團董事長。

Engro集團發布聲明說，公司「懷著沉重心情和偌大的哀傷」，哀悼副董事長達武德和「他的愛子」蘇里曼．達武德。

達武德還身兼總部設於美國加州 的「地球外智能生物尋求計畫研究所」（SETI Institute）董事，該研究所專門尋找外星生命存在的證據。

SETI研究所執行長戴蒙（Bill Diamond）透過聲明表示：「得知失去親愛朋友的消息後，我們感到非常悲傷。」

聲明寫道：「達武德總是充滿好奇心，是SETI研究所和其使命的熱情支持者，也會直接參與教育、研究和公共宣傳方面的慈善計畫。」

達武德的家人還提到，蘇里曼．達武德「熱衷於科幻小說和學習新事物」。