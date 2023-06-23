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差點踏上泰坦號死亡之旅 英國富豪最後一刻退出

編譯徐榆涵／即時報導
英國富豪布朗原定也要參加泰坦號的探訪鐵達尼號殘骸之旅，但他因為懷疑泰坦號可能偷工減料，最終決定退出行程。（取材自YouTube）
英國富豪布朗原定也要參加泰坦號的探訪鐵達尼號殘骸之旅，但他因為懷疑泰坦號可能偷工減料，最終決定退出行程。（取材自YouTube）

潛入大西洋參觀鐵達尼號殘骸的觀光潛水器泰坦號18日出發後失聯五天，美國海岸防衛隊22日證實，泰坦號已內爆，艙內5人全數罹難。英國富豪布朗（Chris Brown）原定也要參加這次旅程，但他因為懷疑泰坦號可能偷工減料，最終決定退出行程。

太陽報報導，現年61歲的布朗是數位市場行銷高階主管，在2016年的一次南極之旅中，他結識了此次遇難的英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）。兩人在前往維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）的私人小島度假時，約好一起參加「泰坦號」的觀光行程，布朗和哈定各付了8萬英鎊（約10萬3169美元）中的10%作為訂金。

布朗表示，當時泰坦號仍處於研發階段，自己是第一批向「海洋之門」（OceanGate Expeditions）報名參加旅程的客人之一。然而，在接下來的幾年裡，他被告知泰坦號在下潛深度測試中遭遇多次麻煩，讓他對泰坦號的品質起了疑心，認為風險實在太高，再加上他看到泰坦號竟然是用羅技的電玩手柄來控制，更讓他覺得不安。

他表示，「他們使用老舊鷹架柱作為潛水器的壓載物，並使用電動遊戲控制器來操控。如果你試圖建造自己的潛水艇，可能會使用老舊鷹架柱，但這是商業船隻。最後，我寄電郵給他們說不能再繼續下去了，並要求退款。」

觀光 布蘭森

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