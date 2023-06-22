我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

世界新聞網、中央社紐約22日綜合外電報導
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

探索「鐵達尼號」殘骸卻失事的潛水器由海洋之門公司營運，該公司執行長羅許也在潛水器內，令人意外的是，羅許的妻子正是鐵達尼號知名罹難夫婦後裔，她高祖父母的鶼鰈情深曾被拍進電影「鐵達尼號」。

潛水器泰坦號（Titan）是由華盛頓州艾弗雷特（Everett）的海洋之門探險（OceanGate Expeditions）公司營運，18日下潛約1小時45分鐘後就與水面失聯，船上共載有5人，海岸防衛隊於22日尋獲泰坦號殘骸，宣布五名乘客罹難。

紐約時報」（The New York Times）報導，檔案紀錄顯示，海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）妻子溫蒂．拉許（Wendy Rush）的高祖父母是零售業大亨史特勞斯（Isidor Straus）和妻子艾達．史特勞斯（Ida Straus），是首次出航的鐵達尼號（Titanic）上最富有人中的兩人。

出生於1845年的史特勞斯是梅西（Macy）百貨公司的共同擁有人。

根據刊登在「紐約時報」上的婚禮公告，溫蒂．羅許1986年和丈夫結婚。她的職場社交平台領英（LinkedIn）頁面顯示，她在過去2年裡3度參加海洋之門探險公司的活動，前去探索鐵達尼號殘骸。

溫蒂．羅許在海洋之門擔任公關主任，長期以來也是該公司慈善基金會董事會成員。

史特勞斯夫妻最為人所知的或許是他們淒美的愛情故事。船難倖存者們回憶，正當船隻下沉時，史特勞斯拒絕搭上救生艇，因為很多婦女和兒童還在等著搭救生艇逃生。

與史特勞斯結縭40年的妻子艾達也宣布不會離開丈夫身邊，當船隻沉沒時，人們看到兩人手挽手站在鐵達尼號的甲板上。

知名導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）將兩人故事改編後，拍進他1997年執導的災難電影「鐵達尼號」（Titanic）當中，其中一段淒美的畫面描繪一對年邁夫婦在船艙周圍的水位越竄越高時，在床上緊緊相擁。

紐時檔案顯示，史特勞斯的遺體在鐵達尼號沉沒約2週後於海上被發現。 艾達．史特勞斯的遺體迄今都未被尋獲。

紐約時報 電影 梅西

上一則

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

下一則

悲劇重演？名導柯麥隆：泰坦號忽視警告讓我想起鐵達尼

延伸閱讀

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

這麼快手？英國電視台今天就播出失聯泰坦號紀錄片

這麼快手？英國電視台今天就播出失聯泰坦號紀錄片
泰坦號氧氣已耗光？專家：氧氣耗盡時間非固定

泰坦號氧氣已耗光？專家：氧氣耗盡時間非固定
英前潛艇指揮官：失聯潛水器人員恐已罹難 打撈恐花2個月

英前潛艇指揮官：失聯潛水器人員恐已罹難 打撈恐花2個月

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
搜救人員與時間賽跑，利用各種偵測裝置尋找失蹤的泰坦號潛水器。（美聯社）

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

2023-06-21 02:29
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

2023-06-20 05:47

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包