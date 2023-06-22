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勢必惹惱北京 南韓通過環評 薩德系統蓋好蓋滿

編譯羅方妤／即時報導
南韓22日通過針對部署美國「薩德飛彈防禦系統」的環境評估，為全面部署該系統鋪平道路。圖為薩德系統2017年9月被安裝在慶尚北道的星州高球場。(美聯社)
南韓22日通過針對部署美國「薩德飛彈防禦系統」的環境評估，為全面部署該系統鋪平道路。圖為薩德系統2017年9月被安裝在慶尚北道的星州高球場。(美聯社)

隨著美中兩國緊張局勢加劇，南韓22日通過針對部署美國「薩德飛彈防禦系統」的環境評估，為全面部署該系統鋪平道路，勢必激怒北京。

約六年前，薩德系統被安裝在慶尚北道的星州高球場。這是為了應對日益增加的北韓武器挑釁。但中國、北韓和俄羅斯強烈反對部署薩德系統，認為這對其國家安全造成威脅。

南韓針對全面部署薩德系統的環境評估因附近居民恐懼而陷入停滯。南韓國防部和環境部指出，22日環境評估結果顯示，薩德系統的電磁波對健康產生的風險無足輕重。

薩德系統是被用來擊落北韓短程和中程飛彈，即使飛彈正在下降，薩德系統也能將其擊落。薩德系統的雷達偵測範圍也比南韓先前的飛彈防禦系統更廣，還能偵測中國和俄國。

預計南韓會在明年開始全面部署薩德系統。

隨著南韓展開環境評估，除了其他後勤限制，美軍人員無法每天進入薩德系統基地。南韓智庫「峨山政策研究院」高級研究員高明賢指出，全面部署薩德系統也使建立能安置軍人和硬體的永久支援設施有必要性。但駐韓美軍拒絕評論此事。

薩德系統2017年5月部署在南韓後幾周，時任左派總統文在寅上任，開始進行相關環境評估。

南韓政府智庫「南韓國家安保戰略研究所」所長韓碩熙表示，中國針對韓方實施任何強而有力的經濟施壓可能使尹錫悅政府更靠攏美國，因此中國對南韓全面部署薩德系統做出任何反應可能都必須加以衡量。

同日，美國海軍「密西根號」巡弋飛彈核潛艦（SSGN）結束與南韓海軍的聯合特戰演練後，下午駛離釜山作戰基地。

國防部發言人全河奎當天在例行記者會上表示，密西根號在停靠釜山港期間發揮了聯合特戰演練等所需作用，但未公開具體的演習內容。

密西根號於北韓發起彈道飛彈挑釁的次日（16日）駛入釜山港，該潛艦長170.6公尺，寬12.8公尺，水下排水量為1.8萬噸，是世界上最大的潛艦之一。該潛艦艇可搭載150多枚射程達2500「戰斧」巡弋飛彈，還可遂行特種作戰任務。

南韓 北韓 國防部

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