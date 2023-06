前客人稱搭泰坦號像「神風特攻行動」 回想執行長有點可疑

海洋之門探險公司(OceanGate Expeditions)旅遊潛水器「泰坦號」(Titan)出發前往「鐵達尼號」海底殘骸後失蹤,就在國際搜救行動還在持續之際,該公司首批客人之一的德國籍61歲退休 商人兼冒險家羅伊伯(Arthur Loibl)將自己兩年前的潛航稱作「神風特攻行動」,稱「你必須要有點瘋狂才會做這種事情」。

美聯社22日報導,羅伊伯2016年踏上南極之旅時,第一次有了看看「鐵達尼號」殘骸的想法。當時,一家俄羅斯公司提供了50萬美元的行程。一年後,總部設在華盛頓州 的海洋之門探險公司宣布自家營運後,羅伊伯立刻把握住機會,為2019年的一趟潛航支付11萬美元。不過,因為第一艘潛水器沒有通過測試,導致旅程胎死腹中。

羅伊伯2年後跟海洋之門探險公司執行長拉許(Stockton Rush)、法國潛水員兼與「鐵達尼號」專家納若萊(Paul-Henri Nargeolet)及兩位英國遊客一起成功潛航。他回憶道,「想像一下,幾公尺長的金屬圓管,加上作為地板的金屬板。你不能站,你不能跪,每個人都坐得相互靠近或坐在彼此之上,你不能是幽閉恐懼症患者」。

羅伊伯指出,在2小時半的下潛或上浮期間,燈光會關掉以保存能源,唯一的照明則是來自發亮的螢光棒。此次潛航也一再推遲以解決電池與平衡重量的問題,最後總共花了10個半小時。

羅伊伯告訴記者,自己參加的潛航團運氣好,欣賞到鐵達尼號沈船的驚人景觀,不像其他團的觀光 客只能看到一片廢墟,或在某些情況下一無所獲,有些遊客還因為惡劣天候導致無法潛航,損失了恕不退還的款項。

拉許和納若萊目前隨同「泰坦號」失蹤,羅伊伯眼中的拉許就像一名修補匠,試著用手頭上的資源湊合著進行潛航,但事後來看「有點可疑」。他說,「現在回想起來,我當時有點天真,這是一次神風特攻行動(kamikaze operation)」。

