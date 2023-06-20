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川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
美國前總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）2017年4月曾在佛州海湖莊園會面。（路透）
美國前總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）2017年4月曾在佛州海湖莊園會面。（路透）

前美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，他和中國國家主席習近平「關係很好」，但未透露若中國入侵台灣，他是否會捍衛台灣。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）主持人貝爾（Bret Baier），如果他必須和習近平談判，透露他對台灣的想法會讓自己處於劣勢。

現年77歲的川普在昨晚播出的訪談中，與主持人貝爾就機密文件案以及2020年總統大選結果爭論不休，隨後被貝爾問及外交政策。下半場訪談將於今天播出。

川普在被問及台灣是否應獨立時說：「如果我告訴你一個答案，那將在假設我勝選後的談判中害到我…但我和習主席的關係非常好。」

貝爾向川普施壓並問他若中國侵台，他是否會派美軍捍衛台灣。川普說：「我不想這麼說，因為這會在與習主席的談判中害到我。」

川普接著說：「這樣一來，他就知道我會做什麼，順帶一提，過去4年來他們（中國）並未入侵台灣，他們甚至從未談過此事。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問中國，目的是在2月的偵察氣球事件後緩和美中氣氛。美國總統拜登17日表示，中國偵察氣球更像是「令人尷尬的」而非「故意的」事件。

川普在被問及美中關係以及對拜登回應的看法時說：「這樣的聲明實在太愚蠢。」甚至吹噓如果他在任，「就不會有偵察氣球飛越我們國家」。

實際上，在川普擔任美國總統期間，中國偵察氣球曾經至少3次進入美國上空，但直到拜登偵察氣球事件爆發後才被發現。

川普 氣球 拜登

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