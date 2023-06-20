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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

北京行是穩定美中「重要起點」布林肯稱兩國應走出間諜氣球事件

編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿布林肯。(Getty Images)
美國國務卿布林肯。(Getty Images)

美國國務卿布林肯19日告訴NBC新聞，他的北京之行標誌著穩定美中關係的「重要起點」，並稱兩國應該走出今年年初導致他訪陸行程延宕的間諜氣球事件。

布林肯離開北京之前接受訪問時表示，「這一個篇章應該闔上了」。他說，阻止全世界兩個最大經濟體之間的關係螺旋式下跌「不是一次訪問的成果，儘管跟這次一樣緊張，從某種方面來說富有成效，但這是個好的起點，我認為是重要的起點」。

美國官員曾經淡化此次北京行的期望，稱不太可能出現任何突破。布林肯受訪時指出，重新建立美中軍方的溝通勢在必行，所持理由則是最近兩國機艦在台海與南海的遭遇事件。他表示，這就是導致不經意衝突的最快途徑，又稱恢復管道「不是我們將要放下的事情」。

針對間諜氣球事件，布林肯指拜登政府當時採取了必要行動以保護美國利益，並向北京明確表示了美方的擔憂，「在這種事情不再發生方面，我們說了我們需要說的，表明了我們需要表明的，只要沒有發生，這一個篇章就應該闔上了。但這是我們十分警惕的狀況，我們將繼續觀察」。

布林肯同時表示，自己曾多次跟中方提起中國在古巴設立間諜站的問題，同時駁斥外界批評拜登政府對此事輕描淡寫，並且推遲對中國懲罰性經濟措施以恢復中美關係。

共和黨籍的國會議員對布林肯北京行表達反對，稱白宮需要採取更強硬的對陸立場，但布林肯指不跟北京當局接觸將是「完全不負責任」。他說，「如果我們沒有接觸，就會使得確保我們身處的競爭不會轉向衝突變得更加困難」。

報導指出，布林肯此趟訪中國可能為拜登總統跟中國國家主席習近平通話或親自見面鋪路。他則說，「最終，沒有什麼能夠替代兩位領導人彼此直接交談，鑒於習近平擁有的權力，這在中國是尤其明顯」。

布林肯 北京 拜登

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