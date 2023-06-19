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習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

布林肯記者會 中媒報導角度異於外媒 反而趨正面

中央社台北19日電
國務卿布林肯(圖)在會見中國國家主席習近平後舉行記者會。(Getty Images)
國務卿布林肯(圖)在會見中國國家主席習近平後舉行記者會。(Getty Images)

國務卿布林肯今晚在北京舉行訪中總結記者會，中國媒體的報導篇幅較外界預期為多。但與外媒報導著重美方對中國言行的擔憂相較，中國媒體的報導反而較著重布林肯對美中關係的積極面。

綜合中國媒體報導，布林肯（Antony Blinken）今晚在北京舉行記者會時表示，美中雙方不僅在今天和昨天「恢復了這種溝通」，他預計在未來幾周內，其他中國高級官員將為此目的更多地訪問美國。

布林肯今天下午與中國國國家主席習近平在北京人民大會堂結束後，在中國的官方行程便告一段落。晚間他出席由美國駐中國大使館舉行的記者會，就此次訪中相關事宜作說明。據中國媒體報導，這場記者會有多達60餘家中國及外國媒體出席。

綜合澎湃新聞、環球網等中國媒體報導，布林肯在回答有線電視新聞網（CNN）記者提問時表示，美中兩國關係正處於「不穩定的時刻」，雙方都認識到需要努力穩定局勢。

布林肯表示，美中的分歧是眾所周知的。雙邊挑戰、全球問題、不同尋常的安全、價值觀、人權問題，雙方做了「很詳盡的討論，提出了這些問題」，這有助於確保雙方對這些差異有清晰的認識。

他說，美中之間建立開放的溝通管道，直接提出關切的問題，在一些領域探索合作，這是美國為這次訪問設定的目標，「但要取得進展並不容易，這需要時間，而且不是一次拜訪、一次旅行、一次談話就能得到結果」。在過去兩天裡，「我們朝著這個方向邁出了積極的一步」。

布林肯表示，他與中共中央外辦主任王毅和國務委員兼外長秦剛進行了「坦誠、實質性和建設性」的討論。而直接接觸和持續的高層溝通，是負責任地管理美中分歧，並確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。

他指出，在這些會晤中，美中雙方就地區和全球挑戰進行了「熱烈的討論」，包括俄烏戰爭、北韓問題等。

布林肯提到，預計未來幾周，中國高級官員將對美國進行更多訪問，美方歡迎中國官員為此進一步訪美，包括邀請秦剛訪問華府。而他（秦剛）同意在「雙方都合適的時間」進行訪問。

布林肯 北京 秦剛

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