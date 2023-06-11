泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

英媒「泰晤士報」報導，武漢科學家多年前即與追求生物武器的解放軍合作，在COVID-19疫情 爆發前不久藉由結合世上最致命的冠狀病毒，製造出新病毒突變體，後來病毒卻從研究室外洩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒會出現，究竟是實驗室外洩的結果，抑或是自然產生，是科學界最具爭議的問題之一。調查人員試圖找尋決定性證據，卻因中國行事不透明受阻。

英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）透過消息人士、資訊自由（Freedom of information）提倡者，取得並翻閱了數百份相關文件，並訪問了美國國務院的調查人員，勾勒出事發至今最為清楚的事件樣貌。

這數百份文件包含之前被列為機密的報告、內部備忘錄、科學報告、電子郵件通訊等。受訪的美國國務院調查人員則包括參與美國首場重大疫源調查的中國事務、新興大流行病、生物武器專家。

「泰晤士報」今天報導，武漢病毒研究所 早已著手尋找2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒的源頭，吸引美國透過紐約一個慈善機構挹注資金，美國頂尖冠狀病毒科學家還分享了先進的病毒操縱（virus manipulation）技術。

然而武漢病毒研究所從中國南方蝙蝠洞裡蒐集到冠狀病毒後，對病毒所作的實驗風險愈來愈大。一開始，所方還會公開研究結果，並主張這類工作有助於疫苗 開發，為實驗相關風險辯護。

2016年在墨江礦井發現新型冠狀病毒

但2016年事件有了變化。研究人員在雲南省墨江一處礦井中，發現一種新型冠狀病毒，當地有些人死於跟SARS類似的症狀。

中國當局未對全球示警，沒通報這些死亡事件。如今這種病毒被認為是目前已知在疫情爆發前就存在的COVID-19唯一近親。

墨江發現的病毒被送往武漢病毒研究所，所內科學家的研究成果成為機密。一名美國調查人員說：「報告檔案開始變不透明。機密計畫就是從此刻展開。」

美調查人員：中方計畫讓病毒對人類更具傳染力

美國國務院調查人員在報告中寫道：「儘管武漢病毒研究所自稱是非軍方機構，美國確信該研究所曾跟中國軍方合作發表和進行秘密計畫。武漢病毒研究所至少從2017年起就代表中國軍方涉入機密研究，包括實驗室動物實驗。」

美國參院報告稱，中國軍方也被授予武漢病毒研究所內的主管職位。

根據美國調查人員，中方的機密計畫是要讓礦井內發現的病毒對人類更具傳染力。

調查人員相信這項計畫導致COVID-19病毒產生，並在一場實驗室事故後外流到武漢市內。一名調查人員說：「情況愈來愈清楚顯示，武漢病毒研究所涉及製造、傳播和隱匿COVID-19大流行。」

2019年研究員得病 家屬死亡

美方人員發現證據，證明2019年11月有從事相關實驗的研究人員被送進醫院時，身上出現類似COVID-19的症狀，其中一名研究人員的家屬死亡。一個月後，武漢得知疫情存在。

一名調查人員說：「我們非常有信心這可能就是COVID-19，因為他們在實驗室中從事尖端冠狀病毒研究，他們是受過訓練的生物學家，年紀30、40多歲，35歲的科學家染上流感不會病得很重。」

另一項分析則顯示，最初的疫源中心靠近武漢病毒研究所的實驗室，而非一直以來大家認為的華南海鮮市場。

疫情爆發前 武毒所已在研發疫苗

美方調查人員也說明自己如何掌握證據，顯示武漢病毒研究所在疫情爆發前就在研發疫苗。

相關消息人士透露：「我訪問了跟武漢病毒研究所關係密切的亞洲科學家。他們跟我說，他們相信2019年秋天就有跟COVID-19相關的疫苗研究在進行。」

泰晤士報指出，解放軍自己的疫苗專家周育森（Zhou Yusen）曾跟武漢科學家合作研究MERS（中東呼吸症候群）冠狀病毒，在疫情當下也在跟武漢科學家合作。

周育森遭到懷疑，是因為他在2020年2月就申請COVID-19疫苗專利，距離中國對世界承認爆發疫情才過了一個多月。

今年4月，負責美國疫苗研發計畫的凱雷克（Robert Kadlec）發表一份與人合著的報告，認定周育森的團隊研發疫苗時間應該不晚於2019年11月，當時疫情才剛開始。

疫苗專家周育森消失 似自武毒所屋頂跌落

周育森似已於2020年5月死亡，享年54歲，中國媒體曾提及他過世，一份研究報告在他的名字後面括號加註已歿字樣。目擊者告訴美國調查人員，周育森是從武漢病毒研究所屋頂跌落，但此說未經證實。

泰晤士報指出，如果某個國家能夠讓國民接種疫苗，對抗自己的機密病毒，可能就握有能夠扭轉世界權力平衡的武器。

一名美國調查人員說：「我的看法是，墨江事件被隱匿是因為軍事機密，跟（共軍）追求病毒生物武器和疫苗的軍民兩用能力有關。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點