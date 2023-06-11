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古巴監聽站風波 中國官媒批華爾街日報淪「造謠中國專業戶」

記者謝守真／即時報導
在美國國務卿布林肯即將訪問中國前，傳出北京在古巴距離佛羅里達僅160公里處，建立電子監聽設備的消息。（美聯社）
在美國國務卿布林肯即將訪問中國前，傳出北京在古巴距離佛羅里達僅160公里處，建立電子監聽設備的消息。（美聯社）

美國華爾街日報8日引述熟悉機密情報的美國官員消息指出，中國以幾十億美元代價，計畫在佛羅里達州南方160公里處的古巴領土建置電子竊聽設施。對此，中國鷹派媒體環球時報批評，華爾街日報淪落為「造謠中國專業戶」、自甘墮落，也是華盛頓病態環境的註腳。

華爾街日報8日引述來自美國官員的消息報導，中國與古巴達成秘密協議，在古巴建立一個電子監聽設施，這裡距離佛羅里達大約160公里。該名官員指，中國一段時間以來一直從古巴開進行諜活動，並在2019年對在古巴的情報蒐集設施進行了升級及擴建。

對此，環球時報發表社評稱，華爾街日報這項消息，對於「涉華議題上已呈驚弓之鳥狀的華盛頓來說意味著什麼？」可以參照今年早些時候美國大肆炒作的「中國產起重機」、「玉米廠」及「氣球事件」，這幾件事的性質都有些類似，嚴重程度雖和「古巴監聽基地」不能比，但也在美國鬧得沸沸揚揚。

環時批評，「古巴離佛羅里達僅160公里左右，如果中國真在那裡建監聽設施，那華盛頓政客還睡得著覺嗎？」華爾街日報淪落為「造謠中國專業戶」，是一家媒體的自甘墮落，也是華盛頓病態環境的一個註腳。

文章並指，華爾街日報在造中國的謠是慣犯、累犯。在不久前，發出「中國提議讓俄羅斯擁有部分烏克蘭領土」的報導，由於實在離譜，烏克蘭外長庫列巴都在第一時間闢謠澄清。

環球時報表示，華爾街日報沒有因為任何一起造謠汙衊中國的報導而承擔責任、付出代價，反而在這條路上越走越遠，「很難相信這其中沒有美國官方的縱容、鼓勵和餵料。人們也懷疑，這一次是不是一個唱白臉一個唱紅臉。謠言事實上成了美國對華遏制打壓的趁手工具和武器，而且很廉價。」

不過，美國之音11日引述拜登政府一名官員說法指出，中國一段時間以來一直從古巴開展間諜活動，並在2019年對在古巴的情報搜集設施進行了升級。這名要求匿名的官員說「這是個正在進行的問題，不是新的發展」，「中華人民共和國2019年對在古巴的情報搜集設施進行了提升。這在情報記錄中都有據可查」。

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