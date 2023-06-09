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WSJ：北京在古巴設「竊聽站」監測美國 距佛州僅100哩

編譯盧炯燊／綜合9日電
據說中國在古巴設立監聽站，距美國只有100英里，圖為解放軍軍艦抵達古巴首都哈瓦那訪問。(美聯社)
據說中國在古巴設立監聽站，距美國只有100英里，圖為解放軍軍艦抵達古巴首都哈瓦那訪問。(美聯社)

華爾街日報8日率先報導中國與古巴達成祕密協議，將在距離佛羅里達州約100哩(160公里)的島嶼上建立電子竊聽設施，從而能收集設有多個美軍基地的美國東南部的電子通信信息，並監測船隻航行情況；雖然白宮及五角大廈都指報導內容不準確，但該報9日在後續報導中指出，中國的這項行動凸顯了北京的全球大國野心，將與美國不斷升級的競爭帶到美國家門口。

華爾街日報報導，這個竊聽設施除了能讓北京拓寬與華盛頓爭奪影響力的競爭環境外，而更重要的是扭轉長期以來的痛點，就是美國一直在中國沿岸監視及收集情報，現在中國是以其人之道，還治其人之身；但五角大廈8日說美方未發現中國和正建設新的間諜設施。

蘭德公司國際安全專家邁克爾馬扎爾(Michael Mazarr)表示，設立竊聽站的象徵意義大於實際，美國認為中國的挑戰只限於印太地區，因而以安全為由侵犯(to encroach on)對方地區，但這些日子已經結束了。

雖然中國在古巴建立竊聽站不能迫使美國撤走在中國周邊的軍事部署，但卻表明了中國現在把它與美國的鬥爭擴大到全球範圍，在全球抵禦華盛頓，並保護中國的利益。

中國多年來將古巴視為它擴大在拉丁美洲的影響力的切入點，過去20年中國已成為拉丁美洲的經濟參與者，增加了在農業、能源、礦業和其他領域的貿易和投資。

美國陸軍戰爭學院(U.S. Army War College)教授埃利斯(R. Evan Ellis)長期追蹤中國在拉美地區的活動，他認為中國在拉美的參與，是為了獲得自身繁榮所需的東西，長遠而言也為美國的干涉做好準備。

雖然白宮否認北京計畫在古巴建立竊聽設施，但仍然指出對中國與古巴的關係存有擔憂且正密切關注。美國為了確保中國軍事力量不會存在於拉美地區，但鑑於與哈瓦那的緊張關係，或會轉而要求歐洲及拉美盟友向哈瓦那施加壓力。

古巴 北京 華爾街

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