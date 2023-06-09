美國土安全部再制裁2中企 環時引述新疆官員說法駁斥

拜登在2021年的12月簽署「避免維吾爾族強迫勞動法」，禁止中國新疆維族自治區的產品進口美國。（美聯社）

中國環球網根據路透及美國國土安全部 網站公開的信息報導說，美國國土安全部當地時間9日宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆 中泰化學進口產品，而理由則是這些企業涉及所謂「強迫勞動」。

報導說，據美國國土安全部當地時間9日在其網站上發布的消息，上述兩家中企被新列入所謂「維吾爾 強迫勞動預防法」的實體名單中，這些企業及其子公司生產的商品將被限制進入美國。2022年6月21日，美國實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，路透稱，現在，有22家企業被列入禁止進口的名單中，而中方此前多次否認美方關於所謂「強制勞動」的指控。

依據美國國土安全部的訊息，國土安全部宣布自2023年6月12日起，新疆中泰化工股份有限公司和納思達公司及其八家珠海子公司生產的商品將被限制進入美國，原因是這些公司參與了針對受迫害群體成員的商業行為，包括中國的維吾爾族少數民族。

環球網在報導後段特別引述去年2022年6月24日，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相在第76場新疆維吾爾自治區專題新聞發布會上的說法，對美國此次作法予以間接駁斥。當時徐貴相表示，美國海關和邊境保護局依據所謂的「維吾爾強迫勞動預防法」，將中國新疆地區生產的全部產品均推定為所謂「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品，這是美方打著人權幌子對華進行遏制打壓的升級。

徐貴相當時說，「美方有關行徑嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，嚴重破壞國際經貿規則和國際產業鏈供應鏈穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分暴露出美國打著人權旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權實質。我們對此予以強烈譴責和堅決反對！所謂新疆存在'強迫勞動'完全是美西方反華勢力編制的彌天大謊，是徹頭徹尾的世紀謊言。中國新疆根本就不存在所謂的強迫勞動問題」。