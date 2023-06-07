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共和黨初選誰贏？49%富豪看好川普 僅28%挺德桑提斯

編譯盧炯燊／綜合7日電
前總統川普(左)在黨內總統初選民調中，遙遙領先挑戰的佛州州長德桑提斯(右)。(Getty Images)
前總統川普(左)在黨內總統初選民調中，遙遙領先挑戰的佛州州長德桑提斯(右)。(Getty Images)

CNBC有線電視網對身家在百萬元以上富人的調查發現，對佛羅里達州長德桑提斯的支持正在下降，前總統川普獲得的支持則在上升，這個趨勢說明2024年總統大選共和黨內的風向開始發生變化，尤其是他們背後的金主；不過，目前距離選舉還有一年多的時間，各參選人所獲的支持率仍隨時會出現變化。

有關結果是對擁有100萬元或更多可投資資產的個人的調查所得，儘管德桑提斯仍是共和黨富人裡最喜歡的共和黨總統參選人，不過支持率從2022年底的54%高位，大幅下跌到32%，川普的支持率卻由17%升至28%；一升一跌的趨勢若持續，顯示金主逐漸離棄德桑提斯。

至於在無黨派的獨立富豪選民裡，德桑提斯的表現優於川普，獲得20%支持，川普只有7%。

在問及誰會贏得共和黨初選時，這些富人有49%認為是川普，認為是德桑提斯的僅為28%。

當然，這些富人並不一定能準確預測選舉，但起碼反映出會影響他們會貢獻的選舉捐款。就以德桑提斯與迪士尼公司的訴訟為例，億萬富豪彼得菲(Thomas Peterffy)已暫停捐款給德桑提斯；此外，德桑提斯在佛州推行的政策出現爭議，也影響了富人的捐獻。

至於川普與總統拜登對決，拜登仍有微弱優勢，獲得55%這些富人支持；若僅以共和黨籍富人來說，84%投票給川普。

前副總統潘斯在共和黨富人裡獲得10%支持，略高於2022年底的8%；前南卡羅來納州長、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)同樣獲得10%支持，高於2022年的6%。

民主黨方面，65%的民主黨富人表示支持拜登，其次是加州州長紐森(Gavin Newsom)，儘管他仍未表態是否參選，但獲得13%支持；至於副總統賀錦麗支持率為4%，儘管如此，她仍然是拜登的競選搭檔。

德桑提斯 川普 共和黨

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