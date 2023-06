解放軍近日攔截美軍機艦「不可接受」 白宮稱準備好加以應對

美國一位高層官員5日表示,中共解放軍 近來進行了兩次「不安全」攔截後,美國準備好要應對中方在台灣海峽與南海的「愈來愈高侵略性」。

金融時報報導,就在北京拒絕了美方試圖重建兩國間軍事溝通之際,白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)的警告,突顯華府越來越擔憂美中兩國軍力在國際空域與海上航線的危險互動。

柯比指出,近日發生的中方機艦攔截行動是中共人民解放軍「愈來愈高侵略性」的「主要部分」,特別是在台海與南海周邊區域。他說,「我們準備應對這個問題」,並把中方近日的行動稱作「不可接受」。

柯比談到近日發生的機艦攔截時指出,這些事件「比起我們希望的要更加頻繁發生」,稱不是所有的事件都是不安全與不專業,「但這兩件事是如此」。

就在柯比發表了前述評論之前,美國海軍4日公開了他們所稱作「不安全互動」影片,即解放軍「蘇州號」驅逐艦在台灣海峽橫切穿越美國海軍「鍾雲號」驅逐艦前方。美國國防部上周則指控解放軍戰機在南海上空進行了「不必要的侵略性操作」。

柯比在5日的記者會表示,這類事件可能導致誤判,並敦促中方參與美方重開軍事會談的努力。他指出,美國正在國際領域行動,並將在法律允許的範圍內繼續這麼做。

