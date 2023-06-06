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中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

記者賴錦宏／即時報導
6月2日，第20屆香格里拉對話會在新加坡香格里拉酒店開幕，美國國防部長奧斯丁（右）與中國大陸國防部長李尚福（左）禮貌性握手致意。（美聯社）
6月2日，第20屆香格里拉對話會在新加坡香格里拉酒店開幕，美國國防部長奧斯丁（右）與中國大陸國防部長李尚福（左）禮貌性握手致意。（美聯社）

6月2日至4日，由倫敦國際戰略研究所（IISS）主辦的第20屆香格里拉對話（簡稱香會）在新加坡舉行。與會的中美防長為何只握手不會談？中國官媒稱，「中方希望穩定中美關係，但也不能沒有原則」。

在本屆香會前，美方就公開表示中方已拒絕在香會期間進行中美防長會晤。對此，中國國防部發言人譚克非5月31日強調，「對話不能沒有原則，當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。」

南海戰略態勢感知計畫主任胡波則在中國新聞周刊撰文稱，拋開美方近期在台灣、南海和兩軍關係方面的惡劣舉動不論，中國國防部長李尚福目前還在遭受美國的無端制裁，美方光喊著要對話，卻什麼都不做，這很難讓人看到誠意。中方希望穩定中美關係，但也不能沒有原則。

文章稱，與致力於對話的精神相反，美方還在本屆香會前或會間，大搞軍事摩擦和炒作中美艦機相遇事件。

在本屆香會上，儘管中美兩國防長沒有進行會晤，但雙方的言論和中美關係仍備受關注。在6月2日的歡迎晚宴上，中美防長曾禮貌性握手寒暄，成為媒體關注的熱點。

中國代表團6月3日下午專門舉行中外媒體吹風會，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰還送給美國三句話：領導不是霸權，地位取決作為，行動勝於空談。

6月4日上午，李尚福發表題為《中國的新安全倡議》的演講時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。

文章稱，中美雙方在香會上的言論和表態顯然是相距甚遠，在路徑、方式和責任的認知方面可以說是各說各話，不過，至少雙方都強調和平及管控競爭的重要性。這對於中美關係乃至整個世界可能是「無可奈何中的好消息」。

文章最後表示，對於美國加快推進的印太戰略和日益強化的同盟體系，中方要高度重視並加強應對，但無須過度緊張。只要中方保持戰略定力做好自己的事情，在日益多元自主的地區，美國圍堵遏制中國的圖謀就不可能得逞。

國防部 新加坡

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