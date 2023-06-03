遭指未正面回應性騷案 王丹：與記憶有巨大落差

紐約六四紀念館2日開幕，創辦人王丹出席。（中央社）

民運領袖王丹今再針對性騷擾 案於臉書 做進一步回應。針對被認為沒有正面回應，王丹說，對方的指控與他的認知和記憶有巨大落差。

台灣前政治工作者李援軍昨天指控王丹9年前邀他去美國，在紐約某家飯店強吻他、強暴未遂。

王丹昨天發表3點聲明，表示「性騷」之事完全不存在；有很多事情要忙，不會再做回應；他的政治活動不會受到任何影響，會繼續推進。

不過，有許多網友認為，王丹的說法沒有正面回應，並於他的臉書網頁下留言，質疑他的回應與「老共有何兩樣？」也有網友說，「面對當事人說明很難？」

王丹在今午時又於臉書說：「雖然我在第一時間就做了三點聲明，但很驚訝地發現很多網友還是認為我沒有正面回應。實在無奈。」

王丹說，他相信這些網友都是善意的，所以願意再次回應。

他說，由於對方的指控，與他的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，「我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應」。

他又說：「非常謝謝大家的關心。我們正在進行的工作不會停止。接下來的兩天，還有四場『六四 』紀念活動要在三個城市之間奔波，如果因為行程太緊的關係無法及時回覆各位網友的關心，還請諒解。」

政壇接連爆出性騷擾事件之際，李援軍2日在臉書發文表示，隱忍了9年之久，決定在即將六四的這個時間點，指控王丹美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，強吻他、強暴未遂。

今天，又有一名文字工作者在臉書上表示，王丹13年前曾在KTV內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

受害者附上過去與王丹用餐聚會的合照黑白照片並表示，被騷擾的當下，他非常生氣。該名受害者說，就算有明明白白的證據，依然會被腦粉毫無邏輯的踐踏。每一句針對事實的否定，都會成為二次傷害。