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美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

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美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

中央社／新加坡3日綜合外電報導
美國國防部長奧斯丁（右）3日表示，他非常擔心中國不願參與軍事危機管理一事；他也提醒，溝通是避免衝突的關鍵。圖為奧斯丁2日在晚宴上與中國國防部長李尚福（左）握手。(美聯社)
美國國防部長奧斯丁（右）3日表示，他非常擔心中國不願參與軍事危機管理一事；他也提醒，溝通是避免衝突的關鍵。圖為奧斯丁2日在晚宴上與中國國防部長李尚福（左）握手。(美聯社)

美國國防部奧斯丁（Lloyd Austin）今天表示，他非常擔心中國不願參與軍事危機管理一事；他也提醒，溝通是避免衝突的關鍵。

美中關係正處於數十年來最低點，雙方在台灣主權、間諜活動、南海領土爭議等所有問題上都存在嚴重分歧。

路透社報導，奧斯丁在新加坡舉行的亞洲最重要安全會議「香格里拉對話」中說，美中國防及軍事領袖之間的開放溝通管道，對於強化防止衝突和促進亞太地區穩定至關重要。

奧斯丁表示：「我非常擔心中華人民共和國始終不願更認真參與美中軍方之間更好的危機管理機制。」

「我們談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。」

中國國防部長李尚福本周拒絕與奧斯丁在香格里拉對話期間會面。

美國國防部表示，兩人昨天在場邊握手，但沒有「實質交流」。李尚福將於明天發表演說。

美中兩大超級強權之間最棘手的安全議題之一就是台灣的未來。愈來愈多人擔心中國可能侵略台灣，美國也將被捲入衝突。

奧斯丁以俄羅斯入侵烏克蘭為例，說明「如果大國可以入侵和平鄰國而不受懲罰，這個世界將變得多麼危險」。

他說，美國「堅定致力」於維護台灣現狀，反對任一邊單方面的改變。

奧斯丁說：「衝突既非迫在眉睫，也非不可避免。現在的嚇阻力量很強大，我們的工作就是保持這種狀態。」

奧斯丁 國防部 新加坡

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