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台美貿易倡議簽首批協定 鄧振中：談判不易 但有共同目標

記者張筠／華盛頓即時報導
蕭美琴（左）1日與藍鶯簽署台美經貿倡議的首批協定，鄧振中（右）表示，簽約過程中雙方都表達對首批協定的期望，為後續的談判奠定基礎。（記者張筠 / 攝影）
蕭美琴（左）1日與藍鶯簽署台美經貿倡議的首批協定，鄧振中（右）表示，簽約過程中雙方都表達對首批協定的期望，為後續的談判奠定基礎。（記者張筠 / 攝影）

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日於華府美國在台協會(AIT)總部簽署，中華民國行政院政務委員鄧振中在見證該簽署儀式後受訪表示，首批簽署的是涵蓋整個協定中的五個議題，在剩下待談判的七個議題中，台灣方面初步規畫優先處理環保、勞工與農業議題，雖然談判的過程不容易，但雙方在這些議題上有共同目標。

1日恰滿「台美21世紀貿易倡議」啟動一周年，首批協定由中華民國駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)簽署，美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)、美國在台協會理事主席羅森伯格、中華民國行政院政務委員鄧振中等人在場見證。

台行政院經貿談判辦公室表示，1日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，待談判的七項議題為勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

鄧振中表示，簽約過程中，台美雙方都表達了對首批協定的期望，為後續的談判奠定基礎，未來還有七個議題待談判，同時談判可能負擔過重，因此台灣方面初步計畫先處理環保、勞工與農業三個議題，不過這也需要與美方確認。

關於下一步的談判議題、時程、方式等，鄧振中說會盡速推進，「若下一階段有重大決定，會向社會說明」，與各界溝通。

關於簽訂首批協定對台美經貿有何意義以及未來面臨什麼挑戰，鄧振中說，協定為台美雙方建立了很強的基礎，與國際協定一樣有完整的結構，雙方對等，協定對彼此政府都有效力，各方必須遵守，企業也可依據協定制定商業計畫。

在展望未來的談判議題時，鄧振中說，談判並非易事，但台美雙方目標一致，對勞工的保護也很重視且完整，在環境保護上雙方也有共同目標，而農業方面，雙方也都希望能增加對彼此的農產品出口，「台灣農產品希望更多出口到美國，而美國農產品在台灣本就有很強基礎」，此外糧食安全也是重要內容，他預計雖然談判不會容易，但雙方的共同目標很明確。

鄧振中說，該倡議首批協定之所以能簽訂，除了要感謝美方，也要感謝蔡英文總統的領導決心，並致謝蕭美琴的幫忙及貢獻，駐美代表處與美方協調聯絡，給台北的談判團隊提供了諸多建議。

鄧振中見證簽署儀式後表示，雖然談判過程不容易，但台美雙方有共同目標。（記者張筠 ...
鄧振中見證簽署儀式後表示，雖然談判過程不容易，但台美雙方有共同目標。（記者張筠 / 攝影）

中華民國 勞工 蔡英文

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