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香格里拉對話2日登場 美中兩國防長互動將如陌路？

記者謝守真／即時報導
美國國防部長奧斯丁。（美聯社）
美國國防部長奧斯丁。（美聯社）

一年一度的「香格里拉對話會」（The Shangri-La Dialogue，簡稱「香會」）即將在2日至4日於新加坡舉行。不過，原本美國計畫促成美中兩國防長此論壇中會面，遭到中國拒絕。路透1日報導稱，美中關係緊張令會議蒙上陰影。

中新網消息指，從香會主辦方公布的日程來看，今年「香會」與會者來自49個國家共計600多名代表將出席會議，其開幕晚宴將於6月2日舉行，澳洲總理艾班尼斯屆時將發表主旨演講。

6月3日至4日，大會將進行7場全體會議及6場平行會議。預估會議期間，有關國家將進行多場雙邊或多邊會晤。

中國國防部日前稱，中國國防部部長李尚福已於5月31日抵達新加坡訪問，將於6月4日應邀出席香會對話。而美國國防部長奧斯丁屆時也將出席會議。不過，李尚福屆時是否於香會與奧斯丁會面，仍不明朗。

美國防部日前稱，儘管提議讓奧斯丁與李尚福場邊會談，但北京拒絕。對此，6月1在日本與日本防衛大臣濱田靖一會談的奧斯丁稱，中方做出這樣的決定「令人遺憾」，但將歡迎與中方會晤的任何機會。

路透1日引述幾位分析師與學者的說法報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問高級研究員唐安竹（Drew Thompson）認為，中國如此冷落美國很可能是中國國家主席習近平的決定。

他分析，實際的情況是，李尚福這趟並不是帶著要用對話來改善和穩定雙邊關係而來的，這是很不幸的。而香格里拉對話亞太高級研究員Lynn Kuok也表示，對美中關係的改善並不樂觀。

李尚福早前於2018年因從俄羅斯購買武器而受到美國制裁，隨後於今年3月被任命為中國新任國防部長。

中國回絕讓國防部長李尚福（圖）與美國防長奧斯丁進行場邊對話。（路透）
中國回絕讓國防部長李尚福（圖）與美國防長奧斯丁進行場邊對話。（路透）

國防部 奧斯丁 新加坡

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