台美貿易倡議今簽首批協定 台政院：歷史性里程碑

台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson，中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi，右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。（行政院經貿談判辦公室提供/中央社）

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今於華府美國在台協會（AIT ）總部，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。

行政院經貿談判辦公室表示，本日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

台經貿辦表示，這些議題的陸續完成談判，將有助促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。更重要的是，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

台經貿辦表示，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資 活動的能力，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾，從而也一定能增加台灣參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家洽簽經貿協定之機會。

鄧振中在簽署後表示，台美簽署的貿易協定，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標幟著台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵一步。

行政院經貿辦表示，台美貿易關係的突破，要特別歸功於總統及行政院歷任院長排除萬難，展現台灣遵守國際規範的強烈決心，以及包括外交部、經濟部、財政部、國發會、法務部、農委會、金管會、內政部、交通部、勞動部、衛福部、環保署、行政院法規會、行政院經貿談判辦公室等相關單位的通力合作，方能獲致今日的成果。

鄧振中表示，特別感謝美國國會議員對深化台美經貿關係的全力支持，及美國貿易代表戴琪 領導下美方談判團隊的努力，也感謝美國政府各部門在談判過程中展現彈性，希望未來雙方團隊能繼續努力，盡速展開後續各項議題的談判，以持續擴大、深化台美經貿合作領域及互惠關係。