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台美貿易倡議今簽首批協定 台政院：歷史性里程碑

記者鄭媁／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson，中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi，右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。（行政院經貿談判辦公室提供/中央社）
台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson，中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi，右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。（行政院經貿談判辦公室提供/中央社）

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。

行政院經貿談判辦公室表示，本日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

台經貿辦表示，這些議題的陸續完成談判，將有助促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。更重要的是，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

台經貿辦表示，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資活動的能力，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾，從而也一定能增加台灣參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家洽簽經貿協定之機會。

鄧振中在簽署後表示，台美簽署的貿易協定，是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標幟著台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵一步。

行政院經貿辦表示，台美貿易關係的突破，要特別歸功於總統及行政院歷任院長排除萬難，展現台灣遵守國際規範的強烈決心，以及包括外交部、經濟部、財政部、國發會、法務部、農委會、金管會、內政部、交通部、勞動部、衛福部、環保署、行政院法規會、行政院經貿談判辦公室等相關單位的通力合作，方能獲致今日的成果。

鄧振中表示，特別感謝美國國會議員對深化台美經貿關係的全力支持，及美國貿易代表戴琪領導下美方談判團隊的努力，也感謝美國政府各部門在談判過程中展現彈性，希望未來雙方團隊能繼續努力，盡速展開後續各項議題的談判，以持續擴大、深化台美經貿合作領域及互惠關係。

台經貿辦表示，台美雙方自去年9月開始談判後，相關過程中政府一直與包含企業界及具利害關係的相關團體進行溝通，在宣布倡議、啟動談判、歷次談判前後、談判獲致重大進展等階段，均向外界做充分說明；在協定簽署前更向外界公布完整文本，可以說是政府在對外經貿談判溝通及透明化方面，所做出的最大努力。對各界在過程中給予談判團隊很多寶貴的意見，政府已盡可能採納，並致上最深的感謝。

台美21世紀貿易倡議簽署首批協定。(本報系資料照)
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定。(本報系資料照)

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