中國間諜疑扮遊客 試圖闖進阿拉斯加美軍基地

有美國軍人透露，近年來中國公民好幾次以旅遊身分，試圖進入阿拉斯加州的軍事設施，被懷疑為間諜行徑。（路透）

根據美國媒體報導，有美國軍人透露，近年來中國公民好幾次以旅遊身分，試圖進入阿拉斯加州 的軍事設施，被懷疑為間諜 行徑。

據今日美國報、美國之音報導，數名美國軍人透露類似經歷，指過去曾有數名中國公民駕車越過韋恩萊特堡（Fort Wainwright）陸軍基地的檢查哨。最後，這輛車被攔住，並被發現有一架無人機，但車內人士稱他們是「迷路遊客」。

報導指出，美國官員提到，類似事件被認為是觀賞北極光或阿拉斯加其他景色的外國遊客所犯的「無心之過」。

不過，根據多名熟悉情況但未獲授權的軍人指出，其他試圖進入美國軍事基地的行為，似乎是想探查美國在當地的軍事能力。

報導並指，聯邦調查局和司法部已接管涉及疑似間諜的案件。

美國之音（VOA）向美國國防部 發出的置評請求尚未得到回應；中國駐美大使館發言人劉鵬則以英文電郵回應，「有關『中國間諜』的指控純屬惡意編造。我們敦促美國有關官員放棄冷戰思維，停止毫無根據的指控，多做有利於增強兩國互信和兩國人民友誼的事情」。

據報導，阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，不管是中國的間諜氣球、俄羅斯的熊式轟炸機，或是這起新的有關在阿拉斯加有疑似中國間諜的報導，這再一次起到警醒作用，「表明我們處在一個新的威權侵略時代，為首者是中國和俄羅斯的獨裁者」。

他指出，這再一次證明，阿拉斯加對美國的國防來說是多麼的重要。「在我的監管職責下，我正在要求獲取有關這些據稱的安全缺口事件的更多細節，並將繼續與國防部共事，以確保維護我們在阿拉斯加的設施的安全。」