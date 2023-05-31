債限壓力到麥康諾…共和黨至少10到20席支持 參院才能過關

債限法案即使過了眾院這一關，還要等參院通過，屆時會是參院少數黨領袖麥康諾的重大考驗。（Getty Images）

聯邦眾院5月31日順利通過兩黨達成協議的債務上限法案、將送交參院 表決。眾院議長麥卡錫與拜登 總統達成的調升債限協議需要立法，在參院據估能取得40多張民主黨同意票，意味共和黨 要有10到20席參議員同意才能在參院通過，令少數黨領袖麥康諾面臨嚴峻挑戰；參院保守派已呼籲修訂該法案，甚至威脅最後要拖幾天。

國會山莊報(The Hill)31日報導，財政部長葉倫指出，國債違約最後期限在6月5日，法案要搶先送到拜登的書桌簽字才能避免倒債。

麥康諾28日出面，強烈支持兩人達成的協議，但共和黨參院右派的反對在醞釀之中，他得面對。

共和黨參議員李麥克(Mike Lee)已威脅要動用他能支配的議事程序工具，來拖延本案；另位共和黨參議員保羅(Rand Paul)要求對他的「保守派提案」、兩年內削減聯邦支出達5450億元進行投票。

李麥克大肆批評調升債限協議案，目前華府面臨的大問題在他會不會拖延參院對法案的辯論到6月5日截止日以後，那麼做恐致國債違約，金融市場大動亂。

李麥克上周宣稱，法案沒做大規模開支及預算修正，在參院無法順風順水。

麥康諾已保證，國家不會對其債務違約，但他身為共和黨參院黨團領袖，得幫助想修正法案的同仁，那麼做可能延宕法案，無法在6月5日通過；他在28日發聲明表示，參院必須快速行動，通過協議案，不要有沒必要的延擱。

保羅明確表示，不讓聯邦預算五年內達成收支平衡而想調升債限的任何法案，他不會投票支持，而要收支平衡，未來要削砍5000億元。

保羅談到拜登與麥卡錫的協議時表示，對他們來說，看來協議一點減支也沒有，事實上按該協商，聯邦開支每年還增加。

但保羅表示，要是他提的方案能進行投票，也就是對聯邦總支出立法設下兩年的上限，他就不會在程序修正上阻撓拜登與麥卡錫的協議案。保羅的方案連社安金及聯邦醫療保險都拿出來檢討，同時由國會決定接下來的日期，以吻合那些目標。