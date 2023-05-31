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含愛國者、麻雀飛彈 美國宣布「新一波3億元烏克蘭軍援」

編譯張君堯／即時報導
美國宣布向烏克蘭提供價值3億美元的新武器援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，不過美國仍重申立場、警告基輔當局「美國的武器不應用於在俄羅斯境內發動攻擊」。（Getty Images）
美國宣布向烏克蘭提供價值3億美元的新武器援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，不過美國仍重申立場、警告基輔當局「美國的武器不應用於在俄羅斯境內發動攻擊」。（Getty Images）

美國宣布向烏克蘭提供價值3億美元的新武器援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，不過美國仍重申立場、警告基輔當局「美國的武器不應用於在俄羅斯境內發動攻擊」。

衛報報導，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出「我們私下向烏克蘭明確表示、我們也在公開場合明確表示：不支持在俄羅斯境內發動襲擊，我們不允許也不鼓勵在俄羅斯境內發動襲擊」。

美國國防部表示這批價值3億美元的軍援計劃包括愛國者防空系統、AIM-7麻雀中距空對空飛彈（Sparrow）、「復仇者」近程防空系統（Avenger）和「刺針」防空飛彈「刺針」（Stinger），還包括「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、127公釐祖尼火箭彈（Zuni）等彈藥。

根據國防部的說法，美國還會向烏克蘭援助超過3000萬發小型武器彈藥，最新的一批軍援將使美國對烏克蘭的援助總額達到376億美元，國防部還在聲明中指出「美國將繼續與其盟國和夥伴合作，為烏克蘭提供滿足其眼前戰場需求和長期安全援助的能力」。

柯比指出「我們不會告訴他們要攻擊哪裡，也不會告訴他們哪裡不能攻擊，最終澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskiy）和軍事指揮官將決定他們要做什麼」，不過程強調「然而，我們當然不希望看到在俄羅斯境內使用美國提供的設備實施攻擊」。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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