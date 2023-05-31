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涉產銷製毒設備遭美制裁 中駐美使館批：向中方甩鍋

記者陳宥菘／即時報導
13名中國的個人與實體涉產銷製毒設備遭美國財政部制裁，中國駐美使館予以強烈譴責。圖為芬太尼藥錠。（美聯社）
13名中國的個人與實體涉產銷製毒設備遭美國財政部制裁，中國駐美使館予以強烈譴責。圖為芬太尼藥錠。（美聯社）

美國財政部外國資產控制辦公室 （OFAC）30日宣布制裁17名參與向國際生產、銷售非法藥物生產設備的實體與個人，其中包含13名中國籍，引起中國駐美大使館反彈，隨即發出聲明予以強烈譴責，稱美方此舉是意圖將美國惡化的芬太尼（Fentanyl）濫用問題「向中方甩鍋」，為中美禁毒合作製造障礙，並強調中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。

美國財政部官網新聞稿指出，這些個人和實體直接或間接參與了生產和銷售用於毒品製造的壓錠機、模具和其它設備，這些設備被用於把合法藥品的假冒商標印在非法生產的藥丸上，這些藥丸通常含有芬太尼，被運往美國市場。

美財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）指出，美國各地因為芬太尼中毒和死亡人數激增，含有芬太尼的假藥每年摧毀成千上萬的美國家庭。他表示，財政部將透過制裁破壞毒品構成的威脅。

據BBC中文網報導，芬太尼是一種功效強大的止痛藥，便宜、易得但毒性強，少量即足以致死，在北美正被越來越多人濫用，而中國被指控是芬太尼和類似藥物的主要來源。中國國家主席習近平曾於2018年G20峰會，向時任美國總統川普當面承諾管制芬太尼。

針對美方的制裁行徑，中國駐美大使館發言人表示，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。

發言人表示，壓錠機和模具皆為普通商品，具有合法用途，廣泛運用於正常工業生產中，且根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。

發言人指，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神，一直盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。他進一步指出，中方於2019年5月率先列管芬太尼物質，為防範其非法製販及濫用發揮了重要作用，但當時美方反而以「新疆人權」問題制裁中國公安部物證鑑定中心、國家毒品實驗室等機構，如今又制裁中國企業和個人，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

發言人質疑，美國人口僅佔全球人口的5%，卻消費了世界80%的鴉片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼，顯見「美國毒品氾濫根源在美國自身」。

發言人回批，美方不從國內預防、教育問題著手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任，美國民眾和國際社會對此看得一清二楚。

發言人強調，美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責，並強調中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。

毒品 財政部 大使館

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