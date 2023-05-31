涉產銷製毒設備遭美制裁 中駐美使館批：向中方甩鍋

13名中國的個人與實體涉產銷製毒設備遭美國財政部制裁，中國駐美使館予以強烈譴責。圖為芬太尼藥錠。（美聯社）

美國財政部 外國資產控制辦公室 （OFAC）30日宣布制裁17名參與向國際生產、銷售非法藥物生產設備的實體與個人，其中包含13名中國籍，引起中國駐美大使館 反彈，隨即發出聲明予以強烈譴責，稱美方此舉是意圖將美國惡化的芬太尼（Fentanyl）濫用問題「向中方甩鍋」，為中美禁毒合作製造障礙，並強調中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。

美國財政部官網新聞稿指出，這些個人和實體直接或間接參與了生產和銷售用於毒品 製造的壓錠機、模具和其它設備，這些設備被用於把合法藥品的假冒商標印在非法生產的藥丸上，這些藥丸通常含有芬太尼，被運往美國市場。

美財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）指出，美國各地因為芬太尼中毒和死亡人數激增，含有芬太尼的假藥每年摧毀成千上萬的美國家庭。他表示，財政部將透過制裁破壞毒品構成的威脅。

據BBC中文網報導，芬太尼是一種功效強大的止痛藥，便宜、易得但毒性強，少量即足以致死，在北美正被越來越多人濫用，而中國被指控是芬太尼和類似藥物的主要來源。中國國家主席習近平曾於2018年G20峰會，向時任美國總統川普當面承諾管制芬太尼。

針對美方的制裁行徑，中國駐美大使館發言人表示，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。

發言人表示，壓錠機和模具皆為普通商品，具有合法用途，廣泛運用於正常工業生產中，且根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。

發言人指，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神，一直盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。他進一步指出，中方於2019年5月率先列管芬太尼物質，為防範其非法製販及濫用發揮了重要作用，但當時美方反而以「新疆人權」問題制裁中國公安部物證鑑定中心、國家毒品實驗室等機構，如今又制裁中國企業和個人，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

發言人質疑，美國人口僅佔全球人口的5%，卻消費了世界80%的鴉片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼，顯見「美國毒品氾濫根源在美國自身」。

發言人回批，美方不從國內預防、教育問題著手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任，美國民眾和國際社會對此看得一清二楚。

發言人強調，美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責，並強調中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。