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債限違約恐癱瘓醫保…數百萬人保險開銷將飆增

美元主導地位會持續數十年 最大風險是自身決策

國庫一度僅剩388億 比馬斯克、貝佐斯等31富豪資產少

編譯廖振堯／綜合26日電
由於支出龐大，財政部帳面上一度只剩388億元，甚至比不上頂級富豪的個人資產。(路透)
由於支出龐大，財政部帳面上一度只剩388億元，甚至比不上頂級富豪的個人資產。(路透)

紐約時報26日報導，眼見國債上限觸頂日期越來越近，財政部長葉倫(Janet Yellen)不斷警告若兩黨無共識、國會沒有及時採取行動，美國可能會在6月初用罄現金。而財政部的每日收支聲明顯示其在聯準會紐約分行的現金餘額一天天急速減少，目前已比全球前31位富豪的身家還低。

據財政部聲明，現金餘額截至25日(周四)降至388億元，遠低於本月初持有的3160億元。當前現金餘額已較上周一(15日)的874億元腰斬，本周一至周三則分別是683億元、765億元、494億元。(財政部不會公布周末收支)

國庫僅剩388億元是什麼概念？據紐約時報報導，這個數字大約相等於巴林(Bahrain)、巴拉圭的國內生產毛額(GDP)，更低於全球前31位富豪的淨資產。

根據彭博億萬富翁指數(Billionaire Index)截至25日的排名，是淨資產高於美國現金儲備的富豪包括：路易威登集團(LVMH)執行長阿諾特(Bernard Arnault)1890億元、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)1790億元、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)1390億元、微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)1250億元、甲骨文創辦人艾里森(Larry Ellison)1160億元。

另外，微軟前執行長鮑默爾(Steve Ballmer)1130億元、谷歌聯合創始人佩吉(Larry Page)1120億元、「股神」巴菲特(Warren Buffett)1110億元、谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)1060億元、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)923億元、墨西哥電信大亨施林(Carlos Slim)903億元、歐萊雅(L'Oréal) 繼承人梅耶爾(Francoise Bettencourt Meyers)872億元。

印度信實工業(Reliance Industries)董事長安巴尼(Mukesh Ambani)擁有資產837億元、Zara創辦人歐特嘉(Amancio Ortega)671億元、沃爾瑪(Wal-Mart)繼承人沃頓三兄妹(Waltons)約650至670億元、農夫山泉創辦人鍾睒睒616億元，一直到排名第31開雲集團董事長皮諾特(François-Henri Pinault)的396億元。

財政部 紐約時報 微軟

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葉倫將債務可能違約期限更新至6月5日

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