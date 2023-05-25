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美中防長6月會談？ 美國防助理部長：中方尚未回應

中央社／華盛頓25日專電
國防部印太事務助理部長瑞特納25日表示，美中建立並保持開放的溝通管道，是維護台海和平穩定的重要組成部分。（路透資料照片）
國防部印太事務助理部長瑞特納25日表示，美中建立並保持開放的溝通管道，是維護台海和平穩定的重要組成部分。（路透資料照片）

國防部印太事務助理部長瑞特納表示，美中建立並保持開放的溝通管道，是維護台海和平穩定的重要組成部分。但他坦言，對於美國防部長奧斯汀期望與中國國防部長李尚福6月會談，中方尚未回應。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天邀請瑞特納（Ely Ratner）與負責東亞事務的副助理部長莫漢達斯（Siddharth Mohandas），討論美國在印太安全的角色。

在談到台海議題時，瑞特納表示，與中國建立和保持開放的溝通管道，是維護台海和平穩定的重要組成部分，這不僅與美國國防、盟友和合作夥伴有關，也涉及與中國的互動。

他也重申美方立場指出，美國對台政策不變，持續落實台灣關係法與一中政策。美國的明確目標是維持台海現狀，不支持台灣獨立，美國追求的維持現狀，符合整個區域最佳利益。

瑞特納指出，依據台灣關係法，美方有義務提供台灣自我防衛所需的防禦性武器，法案也要求美國維持得以抵禦脅迫的能力。美國會持續透過調整軍隊態勢、透過與盟友和合作夥伴的努力，開發新概念以建構新能力。

瑞特納也強調，不認為台海衝突是不可避免或迫在眉睫，美國的嚇阻力真實且強大，讓北京無法承受衝突的代價。雖然隨著中國軍隊持續現代化，這將是個挑戰，也感到緊迫感，但美方相信，現在的嚇阻力強大且真實的，美軍會持續在明天、下週、明年或未來維持這樣的態勢。

儘管瑞特納強調美中維持溝通管道的重要性，但瑞特納坦言，提出的任何官方或非官方通話、會談，都被中方拒絕或無視。美國希望能與中國進行軍事對話，但中方卻不想這麼做。他重申，只有對話才能避免誤判或誤解，並降低危機升高風險。

對於奧斯汀（Lloyd Austin）有意利用6月新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）機會，與李尚福會晤，瑞特納指出，至今尚未獲得中國方面的正式回應。他強調，中國以李尚福被美國列為制裁對象為由拒絕對話，但制裁不應成為阻止雙方會晤的理由。

美國國務院在2018年9月將時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福，以涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」為由，列為制裁對象。

國防部 台灣關係法 國務院

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