我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

美光遭中國反制 眾議員點名將長鑫存儲列入貿易黑名單

編譯劉忠勇／綜合外電
美光部分產品遭中國禁售後，美眾議員點名將長鑫存儲列為黑名單。(路透)
美光部分產品遭中國禁售後，美眾議員點名將長鑫存儲列為黑名單。(路透)

眾院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周二表示，中國政府本周對美光科技（Micron）的部分晶片實施禁售令後，美國商務部也應該將中國記憶晶片製造商長鑫存儲列入貿易黑名單。

中國中央網信辦周日宣布，美光在中國銷售的產品未通過網絡安全審查，國內關鍵通信基礎設施業者應停止採購美光產品，這是世界最大兩個經濟體之間不斷擴大的貿易爭端中的最新變化。

蓋拉格發布新聞稿說：「美國必須向中華人民共和國表明，不會容忍針對美國公司或其盟友的經濟脅迫，商務部應立即將長鑫存儲列入實體清單，並確保任何美國技術，無論何種規格，都不會流向長鑫存儲、長江存儲或其他同產業的中國公司。」

長江存儲已於2022年12月被美國商務部列入實體清單。

長鑫存儲是中國主要動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商，是最有可能因美光在中國被禁而受惠的中國廠商。分析師認為，長鑫存儲比業界領導者美光、三星和SK海力士落後兩到三代。

蓋拉格也表示，美國商務部必須確保「沒有一家經美方出口許可（在中國）營運的外國記憶晶片公司被用來填補美光，而我們南韓的盟友…也應該有所行動以廻避遞補此空缺。」

三星電子和SK海力士在中國均設有記憶體廠，這兩家公司和其他非中國公司暫免受美國去年10月實施晶片製造設備出口管制的影響，但他們豁免的資格仍可能面臨撤銷。

商務部 晶片 三星

上一則

世衛大會接力挺台 10國呼籲「讓台灣幫忙」

延伸閱讀

美光遭中反制 美眾議員點名將長鑫存儲列貿易黑名單

美光遭中反制 美眾議員點名將長鑫存儲列貿易黑名單
科技戰 中拿美光祭旗 南韓成角力夾心

科技戰 中拿美光祭旗 南韓成角力夾心
眾院中國委員會主席：美國對外軍售應以台灣優先

眾院中國委員會主席：美國對外軍售應以台灣優先
蓋拉格：很快就會敲定特別委員會訪台計畫

蓋拉格：很快就會敲定特別委員會訪台計畫

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險