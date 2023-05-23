美光遭中國反制 眾議員點名將長鑫存儲列入貿易黑名單

美光部分產品遭中國禁售後，美眾議員點名將長鑫存儲列為黑名單。(路透)

眾院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周二表示，中國政府本周對美光科技（Micron）的部分晶片 實施禁售令後，美國商務部 也應該將中國記憶晶片製造商長鑫存儲列入貿易黑名單。

中國中央網信辦周日宣布，美光在中國銷售的產品未通過網絡安全審查，國內關鍵通信基礎設施業者應停止採購美光產品，這是世界最大兩個經濟體之間不斷擴大的貿易爭端中的最新變化。

蓋拉格發布新聞稿說：「美國必須向中華人民共和國表明，不會容忍針對美國公司或其盟友的經濟脅迫，商務部應立即將長鑫存儲列入實體清單，並確保任何美國技術，無論何種規格，都不會流向長鑫存儲、長江存儲或其他同產業的中國公司。」

長江存儲已於2022年12月被美國商務部列入實體清單。

長鑫存儲是中國主要動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商，是最有可能因美光在中國被禁而受惠的中國廠商。分析師認為，長鑫存儲比業界領導者美光、三星 和SK海力士落後兩到三代。

蓋拉格也表示，美國商務部必須確保「沒有一家經美方出口許可（在中國）營運的外國記憶晶片公司被用來填補美光，而我們南韓的盟友…也應該有所行動以廻避遞補此空缺。」

三星電子和SK海力士在中國均設有記憶體廠，這兩家公司和其他非中國公司暫免受美國去年10月實施晶片製造設備出口管制的影響，但他們豁免的資格仍可能面臨撤銷。