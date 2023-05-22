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華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢

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華爾街日報：習近平仿毛澤東大搞學習運動 挽救頹勢

中央社台北22日電
中國國家主席、中共總書記習近平。(Getty Images)
中國國家主席、中共總書記習近平。(Getty Images)

華爾街日報報導，中共總書記習近平正借鑑毛澤東的危機因應策略，以發起一場「精神洗禮」學習運動的方式，遏制「動態清零」防疫政策最後幾個月混亂局面，對中國造成的破壞。

報導指出，習近平3月底起高調發起了思想灌輸運動，包括宣傳他政治思想的一場大規模學習運動。這場運動在學校、醫院、銀行、法院、警方、軍方和宗教場所全面展開。他指這是對所有共產黨員的一次「精神洗禮」。

習近平在4月的一場會議上對官員們說，為了實現「中華民族偉大復興」的使命，全黨必須「統一思想、統一意志、統一行動」。

與此同時，習近平還下令各級官員進行「調查研究」，

並引用了毛澤東「沒有調查就沒有發言權，沒有調查就沒有決策權」的口號。這與毛澤東在20世紀60年代初指揮的一項運動很相似。歷史學家認為，毛澤東此舉是為推卸「大躍進」災難性後果的責任。

這項運動4月進入第2階段，習近平下令高層官員準備一個新的「主題教育」活動，要全國2800多個縣級地區幹部帶頭貫徹「習近平思想」，地方政府及各個中央及國家機關單位、大型國企、金融機構都啟動了習思想宣傳計畫。

此外，中共出版機構發行了新的習近平講話選集，作為政治教科書使用。國企和大學則舉辦文藝演出和詩歌比賽，用藝術方式宣傳習思想。而中共中央更向各地派出多達58個指導組指導這場運動，以求全面貫徹落實。

中國獨立政治分析師吳強指出，習近平這場學習運動的熱度，反映了近來連串事件對自己形象的打擊有多嚴重，其目的是重新控制公眾輿論，掩蓋自己的失誤。

表面上，習近平展示出實力，在2022年10月打破常規第3度擔任中共最高領導人，並安插親信進入幾乎所有重要的權力崗位，但卻面臨著重大挑戰。同年11月，中國多地針對防疫政策舉行的抗議活動顯示，公眾對他的信任度在下降，而突然放棄「動態清零」的做法引發了人數不詳的死亡。

與此同時，中國經濟一直在努力擺脫COVID-19疫情遺留的影響，而這項任務因中美緊張關係加劇，變得更加困難。而政府主導塑造對習近平個人崇拜的努力，已促使更多的中國人─尤其是富人，移居海外，這反映了對習近平治下中國政商環境變化的不安。

根據報導，習近平過去曾引導過思想灌輸活動，但很少展開規模如此龐大的這類活動，也很少如此直接地借鑑毛澤東時代的運動。

加拿大英屬哥倫比亞大學教授和中國歷史學家齊克（Timothy Cheek）表示，和毛澤東一樣，習近平的「調查研究」運動是間接承認自己犯了錯誤，同時承諾糾正錯誤並做得更好。

齊克指出，鑑於中國社會自毛澤東時代以來發生的巨大變化，他不認為習近平這項做法，會對以城市專才、知識分子和軍人等中國社會的中堅階層產生影響。

美國喬治亞州立大學中國媒體和宣傳專家列普尼科娃（Maria Repnikova）也表示，目前還不確定這些活動會在多大程度上，有效提升人們對中共政權的信心。但參與這場運動本身，就象徵性地為習近平及其治理模式正了名。

中國問題專家鄧聿文分析，這類運動常會淪為「形式主義」，也就是「重形式輕內容」的官僚主義行為。而這些運動的最終目標是維護習近平的領導地位，緊跟習近平，緊跟他的思想和政策，就會通過考核。

習近平 中共 防疫

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