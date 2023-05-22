債限危機當頭 民調：僅33%國人贊同拜登經濟施政

拜登總統21日深夜趕回白宮，準備面對22日的債限談判。(歐新社)

時值美國經濟受通貨膨脹 、房市不利民眾買房、以及政府債務違約隱患等因素拖累，國人對於拜登 總統的經濟施政能力大多不滿意。根據美聯社公布的5月中民調 ，僅24%美國民眾認為當前國家經濟狀況良好，而對拜登經濟政策表達肯定的民眾則只有33%。

美聯社與芝加哥大學「國家意見研究中心」（NORC）的民調顯示，國人除了不滿拜登的經濟表現，也對於政府在槍枝管制和移民政策方面不願買單，僅有31%民眾肯定拜登在此兩項議題的處理。總體來說，拜登施政的支持率目前落在4成，和近一年半來的支持率相仿。

美聯社引述德州西部24歲中間選民莫斯奎達（Zoie Mosqueda）表示，她的家人希望購置第一間房子，然而平均房貸利率卻在6.9%上下盤旋，買房目標如今遙不可及。莫斯奎達也說，對於拜登的槍枝政策不滿，也批評拜登未能實踐建立更公平移民政策的政見。