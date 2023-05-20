眾院中國委員會主席：美國對外軍售應以台灣優先

眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（中央社）

眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格近日在倫敦表示，美國必須竭盡所能交付台灣已經採購及台灣自我防衛所需武器，美國對外軍售應將台灣擺在優先位置。

若不調整作法，蓋拉格（Mike Gallagher）舉例，魚叉（Harpoon）反艦飛彈預期需等到最早2027年才會運抵台灣，這「令人無法接受」。

蓋拉格曾在今年2月密訪台灣，期間與台總統蔡英文會晤。他提到，蔡總統曾提及中國對台灣發動認知作戰，這個概念令他印象深刻，並顯示中國對台灣的侵略不僅止於軍事等「硬實力」層面，還包括網路資訊。從這個角度看，他說，中國對台灣的入侵已經展開。

蓋拉格近日率10餘位「中國問題特別委員會」成員及聯邦參議員訪問英國 ，19日上午與英國跨黨派國會議員會商約1小時，隨後召開聯合記者會，蓋拉格在回應中央社提問時作以上表示。

他近日在華府告訴媒體，美國必須遞交自2015年以來即交付延宕的軍售給台灣，包括標槍（Javelin）、刺針（Stinger）與魚叉飛彈。

與蓋拉格一行人會晤的英方議員皆為「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。IPAC串連約30國議員，以對北京 立場強硬著稱。

蓋拉格指出，過去約30年，英、美錯誤預期隨著經濟發展，中國將走向自由民主；這個賭注很大，事後發展卻與預期恰恰相反。隨著中國走向繁榮，中共 越來越集權、蔑視國際協議、放肆侵害人權。

在這樣的情況下，蓋拉格提到，英、美國內仍持續有意見認為問題出在各方與中國的互動還不夠積極努力，但依他看來，與中方「有意義的互動」其實還沒真正開始。

他強調，現實是英美正經歷來自中共、態勢持續升高的侵略性作為，「我們早該反擊了」。

蓋拉格率領的美方一行人19日與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）舉行午餐會談。據了解，華勒斯是唯一與訪團成員會晤的英國大臣級官員。

蓋拉格提到，他期待聽取華勒斯的意見，討論美國國會可採取哪些作為以促進英美在防衛事務的更緊密合作、排除相關法規障礙，特別是涉及美方「國際武器貿易條例」（International Traffic in Arms Regulations, ITAR）的部分。他指出，ITAR對英美在尖端科技、「硬實力」領域的更緊密合作構成巨大障礙，影響所及包括雙方在印太區域的嚇阻力。

至於在經貿領域與中國「脫鉤」（decouple）的可行性與必要性，蓋拉格說，這是非常龐雜的議題，擬定準確政策十分困難，這也是與中國的「新冷戰」較與蘇聯的冷戰更棘手的主要原因之一，畢竟當時蘇聯體系與西方的經貿連結程度十分有限。

蓋拉格強調，若美國與英國、法國等盟友無法協調一致，「我們無論如何都無法贏得這場（與中國的）競爭」，這也是他此次訪問英國的初衷。

蓋拉格稱法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前的台海情勢相關發言造成難以管控的災難局面（dumpster fire，直譯為「垃圾箱火災」），馬克宏的言論完全是傳達錯誤訊號，「尤其是對我們在台灣的朋友而言」，明顯削弱、挫傷對中嚇阻力。蓋拉格說，「我們可不希望中共有辦法在美國和歐洲之間挑撥離間」。

英國政府近日表示暫不會關閉受北京控制的孔子學院，因目前評估此舉「不符比例原則」。蓋拉格回應媒體關於孔子學院的提問表示，以美國的經驗而言，就算關閉孔子學院，中方也有辦法換個招牌重新營運；此外，美國必須採取更多法規層面作為，讓外國捐獻和資金流向更加透明。

中國積極滲透英、美學術教育和研發機構，蓋拉格提到，曾有中國學生向「中國問題特別委員會」反映在美國大學院校遭遇來自中方的壓迫，這類壓迫由其他中國學生或表面上看起來無害的中方組織執行，例如各式中國學生和學者組織。蓋拉格說，相關壓迫型態不限於騷擾、監視，還包括肢體攻擊。

IPAC共同主席、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）則稱孔子學院是北京的掩護機構、對在英國的中國學生構成實質威脅，他對英國政府決定不關閉孔子學院「深感失望」。

具軍事背景、曾訪問台灣的美國參議員恩斯特（Joni Ernst）則透露，她有意與華勒斯討論英、美共同為台灣提供軍事訓練的可能性，且對象不僅限於現役、可擴及後備部隊，以確保中國「不敢咬台灣一口」。