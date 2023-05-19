G7領袖將發表聲明 反中國經濟脅迫但不尋求脫鉤

在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會。（路透）

七大工業國（G7 ）領袖正在日本廣島舉行會議，拜登 政府預告將聯合發布經濟安全的聲明，主要經濟體將統一針對中國的做法，目標在降低風險而非脫鉤；路透引述公報草稿報導，G7將呼籲與中國維持穩定且具建設性的關係，強調台海和平，並敦促中方影響俄羅斯 結束戰爭。

拜登政府資深官員在一場背景簡報會表示，針對中國，G7領袖們清楚表示大家都站在同一陣線，各國對中方的做法都是基於相同的原則與共享的價值觀。

拜登政府資深官員表示，從美國到所有G7成員國均追求降低風險，而非與中國脫鉤；各國管理對中關係的原則是一致的，當面臨人權議題，以及應對中國非市場經濟作為時，大家的做法都圍繞著相同原則。

資深官員說，無論是中國或其他國家，G7成員會有一套通用的手段來應對經濟脅迫，捍衛經濟安全。

路透引述公報草稿報導，G7領袖們將揭櫫降低對中貿易依賴的目標；敦促各國在關鍵供應鏈上降低對中國的依賴，以及應對中方在技轉和數據揭露的有害作為。

路透報導，G7領袖將表達，這些做法不為傷害中國或阻撓中方經濟發展，呼籲與中國維持具穩定且建設性的關係。

此外，路透報導，公報將重申需要維持台海和平，且敦促中方影響俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭；G7領袖也在峰會期間採取行動，強化對俄羅斯的制裁。