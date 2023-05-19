拜登支持提供先進戰機給烏克蘭及培訓基輔飛行員

在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會。路透

白宮 高階官員今天表示，總統拜登 告訴七大工業國集團（G7）領袖，華府將支持提供F-16系列等先進戰機給烏克蘭 ，並將支持培訓基輔飛行員的作法。

法新社報導，烏克蘭一再要求西方盟友提供高科技噴射機對抗俄羅斯侵略，且直到近期都未成功，但白宮高層今天的說法，意謂基輔取得重大突破。

根據這名官員，目前在日本參加G7峰會的拜登指出，美國「將支持與我們的盟友夥伴聯合培訓烏克蘭飛行員，駕駛F-16系列等第4代戰機，進而提升烏克蘭空軍實力。」「未來數周將進行訓練，加入聯合培訓的國家聯盟將決定何時交機、數量以及哪些國家提供。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）本周稍早矢言，將建立「國際聯盟」提供戰鬥噴射機援助烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日在倫敦近郊拜訪蘇納克後指出，他「非常確信」將創建一個「噴射機聯盟」以助烏克蘭對抗俄羅斯。

蘇納克表示，英國準備開放飛行學校訓練烏克蘭飛行員，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示將這麼做，但排除向基輔派遣戰機。