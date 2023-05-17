我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

看好避免違約 道指漲408點

拜登縮短亞洲行 星媒：恐損及美國海外公信力

中央社新加坡17日專電
拜登總統動身前往日本出席七大工業國集團（G7）高峰會。Getty Images
拜登總統動身前往日本出席七大工業國集團（G7）高峰會。Getty Images

總統拜登將縮短亞洲行，雖會如期赴日本出席G7峰會，但取消訪問澳洲、巴布亞紐幾內亞的行程，提早返美協商債限。星媒分析，此舉恐傷害美國海外公信力，有損拜登的外交努力。

白宮16日發布聲明表示，拜登（Joe Biden）本週赴日本出席七大工業國集團（G7）峰會後，將於週日（21日）返回美國和國會領袖會面，「確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約」。

外電報導，拜登原預定22日前往巴布亞紐幾內亞訪問，並與太平洋島國18位領袖會面，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統，凸顯美國力求在太平洋地區抗衡中國勢力。

拜登原本也計劃到澳洲雪梨出席「四方安全對話」（Quad）峰會，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，由美國、日本、印度、澳洲組成的Quad峰會將改在G7峰會場邊舉行。

對於拜登縮短亞洲行，提早返美協商提高政府負債上限，「海峽時報」（The Straits Times）今天引述分析家指出，這雖然是為了美國國內緊急優先事項而做出的決定，但很可能傷害美國在海外的公信力。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）表示，美國總統必須把國內財務償付能力置於海外訪問之前，了解美國政治的人會理解拜登的決定。

不過，克羅寧也說，當美國連「現身」都做不到，將損害美國形象。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）專家李柏（Jon Lieber）分析，「如果拜登在國內失去正當性，也無法在國際事務有所作為」，債限是很重要的議題，恐影響拜登連任機會。但無論如何，這都難免影響拜登在外交上的努力。

白宮聲明強調，提升像是Quad這類夥伴關係仍是拜登政府首要工作之一。美國期待在未來這一年，找到其他方式與澳洲、Quad、巴布亞紐幾內亞及「太平洋島國論壇」領袖互動往來。

儘管如此，美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）指出，縮短這趟亞洲行的決定不僅會傷害美國公信力，也影響拜登政府在亞洲的公信力。

拜登 澳洲 幾內亞

上一則

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面

延伸閱讀

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面
杭特中國金主捐賓大智庫1.05億 拜登家族海外資金又引質疑

杭特中國金主捐賓大智庫1.05億 拜登家族海外資金又引質疑
債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%

債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%
行程告吹 拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？

行程告吹 拜登G7峰會後立刻回國處理債限 亞太國家：又來了？

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選
無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠