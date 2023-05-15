福斯：CIA前局長承認「政治操作」挺拜登 掩蓋杭特筆電門

中情局前局長布瑞南上周在國會作證指稱，確實存在打壓不利拜登新聞的政治操作。（Getty Images）

福斯新聞網(Fox News)15日報導，前總統歐巴馬任內的中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)上周在眾院 司法委員會四小時閉門會議作證時坦承，51名前任情報官員發表連署信指稱杭特‧拜登 (Hunter Biden)筆電內容外洩為俄羅斯 散布不實訊息，其實是中情局與拜登競選團隊聯手製造的「政治操作」，目的在於沖淡杭特‧拜登筆電爭議的新聞報導。

布瑞南作證之後，前任國家情報總監克拉卜(James Clapper)也排訂於17日作證。布瑞南與克拉卜都參加連署信。信中指稱，杭特‧拜登筆電事件有著「俄羅斯訊息操作的所有慣用手法」。

紐約郵報取得2020年10月19日電郵紀錄顯示，布瑞南同意由當時的中情局代理局長莫瑞爾(Michael Morell)幫忙聯署。

遭到外洩的筆電內容包括杭特‧拜登赤裸身體跟賣春女郎在一起的照片，以及吸食毒品的照片。53歲的杭特‧拜登與父親拜登總統的多封電郵信件、簡訊對話也遭到曝光。

根據報導，眾院司法委員會認為，51名前任情報官員的連署信發布用意是為了幫拜登在2020年11月大選加分的「政治操作」；中情局人員可能幫忙接洽連署信對象，莫瑞爾與拜登競選團隊串通之下讓信件迅速敲定。

參加連署的前任中情局分析師凱瑞恩斯(David Cariens)在眾院司法委員會作證表示，他是由中情局「出版前分類審查委員會」(Prepublication Classification Review Board，PCRB)成員告知連署信的存在，並詢問是否願意參加連署。

報導指出，眾院司法委員會先前便要求中情局交出更多資料，但中情局始終拒絕。莫瑞爾今年4月在委員會作證時說，當時接到拜登競選團隊資深主管布林肯(Anthony Blinken)詢問是否願意合作推出連署信。

根據報導，莫瑞爾在2020年10月19日把最後版本的連署信送到「出版前分類審查委員會」，並把信函列為「急件」，要求加快核准通過。

紐約郵報2020年披露杭特‧拜登筆電外洩內容的五天後，51名前任情報官員的連署信便刊登於Politico新聞網站。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點