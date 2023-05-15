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美國會促制裁港國安法官 港澳辦、中聯辦斥干涉司法

記者謝守真／即時報導
美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）針對香港法官在港版國安法下角色發布的最新評估報告指出，自從北京當局2020年在香港強行推動國安法以來，一直以此打壓香港公民社會，並通過刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應。（歐新社）
美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）針對香港法官在港版國安法下角色發布的最新評估報告指出，自從北京當局2020年在香港強行推動國安法以來，一直以此打壓香港公民社會，並通過刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應。（歐新社）

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）日前就香港問題舉行聽證會，並發布研究報告要求美國政府「制裁」29名香港國安法法官。對此，中共港澳辦及香港中聯辦14日相繼發文，強調香港特區司法獨立絕不允許美國政客干涉，同時痛批美國部分政客的無端叫囂和指責必遭唾棄。

港澳辦指出，法官獨立審判，不受任何干涉是法治重要基石，稱香港法官依照法律，對涉嫌危害國家安全的犯罪案件行使審判權，「天經地義、不容置喙」。港澳辦發言人強調，中共中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職，全面準確實施國安法，堅決維護國家安全和香港法治權威。

中聯辦發言人則稱，香港「2022年法治指數」全球排名繼續維持高位，在「秩序和安全」排名更高居全球第六，認為這顯示國際社會對國安法「一法安香江」的認同。發言人斥美國的人權紀錄劣迹斑斑，卻對香港指手畫腳，「充分暴露了其一貫以民主法治幌子干涉他國內政的醜陋面目和赤裸裸的雙重標準」。

日前美國國會及CECC的報告批評，港版國安法削弱司法程序的權利，報告指出29名相關法官名單，包括張舉能等5名終審法官，批評他們擴大國安法條文，剝奪司法正常程序，懲治和平行使基本權利的人。

主持聽證會的CECC主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）在聽證會上直言香港法治已蕩然無存。史密斯重申，必須進一步制裁法官、檢察官和其他個人，因為他們嚴重誤用這項國安法，此法律本就已經是對監禁和迫害的公開縱容。

港版國安法實施將滿三周年，北京當局對香港的控制力道越加緊收，香港不少人士遭當局以違反國安法等罪名收押，面臨重刑審判，而壹傳媒集團創辦人黎智英就在其中，迄今已入獄兩年多。

11日，黎智英之子黎崇恩出席美國國會及CECC舉行針對香港問題的聽證會，他說，「我的父親因為說了真話而入獄」。黎崇恩表示，他因為替其父發聲，不能回香港探望，如果75歲的黎智英9月庭審被判長期徒刑或終身監禁，「很有可能再也見不到父親」。

黎崇恩表示，香港當局嚴厲打壓其父親是要向他和其他人傳達一個訊息，那就是「異議是不會被容忍的」。香港已沒有新聞自由，沒有法制。他強調，其父親的案件象徵香港司法體係的破碎，這應該是對所有商界人士的一個警告：香港已經和往常不一樣了。

黎智英旗下媒體的出版閱聽眾眾多，其內容以批評中國共產黨及其領導人為人知曉。自2019年香港爆發大規模反政府抗議活動後，黎智英成為被港府打壓的重點之一。而後，自隔年香港《國安法》實施後，黎智英已入獄兩年多，並面臨多項指控。

去年，黎智英因違反報社租賃合約，被判詐欺罪成立，處5年9個月有期徒刑。此外，香港政府依據《國安法》指控黎智英勾結外國勢力、危害國家安全和串謀發布煽動刊物等相關罪名，預計將於今年9月開審。

香港 黎智英 港版國安法

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