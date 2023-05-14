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各國緊盯土耳其大選 厄多安若敗 西方歡喜俄國憂

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各國緊盯土耳其大選結果 厄多安若敗選 西方歡喜俄國憂

編譯羅方妤／即時報導
土耳其總統厄多安(右)與支持者握手。(路透)
土耳其總統厄多安(右)與支持者握手。(路透)

西方國家、北約（NATO）和俄羅斯都緊盯14日土耳其總統大選結果，土國總統厄多安最近民調落後在野「國家聯盟」共推的挑戰者基里達歐魯，厄多安可能輸掉大選引起關注。

土國長久以來在各方複雜且時常令人煩惱的關係中扮演調停角色，調停角色的性質可能取決於大選結果。紐約時報14日報導，若厄多安敗選，西方多少會受益，因為這有望終結土國阻擋瑞典加入北約僵局等議題。但土國是俄國不可或缺的貿易夥伴，有時甚至擔任外交調解人，自俄國侵烏後，這種關係被認為變得對俄方而言更重要。

正如瑞典前總理畢爾德12日所說，「我們都想有個相處起來更輕鬆的土耳其」。身為北約重要戰略夥伴的土國在厄多安的執政下，日益令歐盟覺得棘手。

影片來源：YouTube BBC

厄多安掌權的20年多中，一直奉行不結盟的外交政策。這經常使他的西方「盟友」感到失望，但該政策也提供俄方一個樂見的外交機會，在俄國侵烏後可能更是如此。

更廣泛來說，歐盟和美國強烈覺得厄多安執政下的土國進一步遠離歐洲價值觀和規範，像是法治和新聞自由。

對北約而言，土國領導層改變有望終結批准瑞典入會僵局，最好於七月在立陶宛維爾紐斯召開的北約高峰會前解決。對美方來說，厄多安傾向威權主義、他與俄國總統普亭的關係及他與北約的爭端激怒美國官員，甚至有些國會議員建議，應將土國逐出北約。

儘管美國、歐盟，以及北約較小程度上會從土國反對派獲勝得益，但若厄多安敗選，俄國肯定會被視為輸家。

厄多安拒絕跟進西方制裁俄方，暗助莫斯科減弱西方為孤立俄國並使其缺乏戰爭資金所做的努力。同時，跌跌撞撞的土國經濟最近因購買大減價的俄油而受惠，有助厄多安尋求第三個五年總統任期。

然而，厄多安與普亭的夥伴關係一直都基於互利而非意識形態。土俄兩國在高加索和中東地區爭奪影響力。最明顯的是兩位領袖在敘利亞和利比亞武裝衝突中支持不同派系。

俄方擔憂的另一個跡象是，基里達歐魯指控俄國藉由散布「陰謀論、深偽和錄音」干涉土國大選。儘管基里達歐魯也承諾若當選總統會維持土俄經濟關係，但尚不清楚他會如何維持厄多安在烏克蘭議題上的微妙平衡。

北約 俄國 瑞典

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