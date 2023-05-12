G7財長討論降低對中國依賴 以利全球供應鏈韌性

G7各國財長在日本新潟市舉行3天會議上合影。歐新社

德國 財政部長林德納今天透露，正在舉行的七大工業國集團（G7 ）財長會議討論到，為了強化全球供應鏈的韌性，有必要降低對中國的過度依賴。

路透報導，G7各國財長昨天起在日本新潟市舉行3天會議，討論對在中國投資 祭出定向管制等議題，為19日在日本廣島市登場的G7領袖峰會做準備。現任輪值主席國日本帶頭再次努力促進供應鏈分散，以降低成員國對中國的嚴重經濟依賴。

然而，該反制中國到何等程度，G7各國立場不一。如果傷害到與這個全球第2大經濟體的貿易，可能對德國和日本等仰賴出口的國家帶來沉重打擊；且各國目前經濟體質脆弱，不太能承受得起更多風險。

美國身先士卒主張對中國採取更強悍的措施。財長葉倫（Janet Yellen）11日表示，許多G7成員經濟體和美國一樣，關切中國對其他國家的「經濟脅迫」，並因此正在思考有哪些方法來反制這類行為。

日本則帶頭推動以投資和援助等方式與中低收入國家建立合作關係，來將供應鏈從中國分散。日本邀請了巴西、印度和印尼等6個非G7國家參與今天的一場延伸會議，討論供應鏈合作等事宜。

德國財長林德納（Christian Lindner）今天在一場記者會上表示，德國等國家想要減少對中國的依賴，「在這方面，新興與低收入國家起了作用」。

德國對於中國的戰略對手身分日益警覺，並已開始考慮採取步驟來重新評估雙邊關係。但路透獲得的初步數據顯示，儘管柏林想要降低與北京關係的風險，德國對中國的直接投資額卻仍持續升高。

一名德國政府消息人士今天透露，下週的G7峰會雖然可能討論對赴中投資實施定向管制，但任何投資審查可能只會鎖定具戰略重要性的領域。

日本也對管制赴中投資持謹慎態度，因顧及這類行動可能對全球貿易和自家經濟帶來巨大衝擊。因事涉敏感而要求匿名的一名官員直言：「限制對外投資會相當困難。」