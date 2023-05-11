韓媒：美中衝突 讓台灣在美國晶片市占衝上第1

根據南韓分析，在美中爆發貿易衝突後，在美國進口晶片市場中，中國製晶片占比在過去四年來萎縮三分之一，而台灣製晶片占比則增加一倍。圖為示意圖。（路透）

美國第1季半導體進口額年比成長13%至154億美元，顯示在達到晶片 自給自足前，還有一段長路要走；另外，在美中爆發貿易衝突後，在美國進口晶片市場中，中國製晶片占比在過去四年來萎縮三分之一，而台灣製晶片占比則增加一倍。

根據Businesskorea報導，隨著美中貿易衝突加劇，中製和台製半導體在美國進口市場中的占比近年來此消彼漲。

南韓 全國企業聯合會分析美國國際貿易委員會（ITC）的數據顯示，中國在美國進口半導體市場的占比在2018年至2022年間，已從30.2%降至11.7%；中國在2003年至2018年間曾是美國的最大半導體進口來源國，到了2022年卻已跌至第四名，反映美國對中國加徵關稅、採取美國技術出口限制等措施的影響。

在美國制裁中國的同時，台製晶片在美進口市場占比從9.5%大幅提高至19.2%，同期間排名則從第四躍居第一。南韓在2017年排名位居第三，同時維持排名直到2022年。該分析也發現，在美國在半導體等領域對中國施壓之際，台灣、越南 大為受惠。

另據彭博資訊報導，亞洲持續是美國主要的半導體供應來源。以進口額對來源國進行排名，台灣維持排名第二，首季出口22億美元晶片到美國，較去年同期的20億美元增加，在美國晶片進口市場的占比達14.2%。報導說，台灣在晶片供應鏈中的角色更加吃重，因為許多從其他亞洲國家出口的晶片，最初都是在台灣或南韓製造。

依據彭博引述美國普查局的數據，馬來西亞首季在美國進口晶片市場中占比排名第一，比率達21.1%，反映許多晶片封測廠都設在馬國的事實，不過馬國首季對美晶片出口額從48億美元減少至33億美元。泰國首季對美晶片出口增加近一倍至15億美元，相較下，中國的出口進一步萎縮至7.1億美元，印度的出口則大增39倍至4.9億美元，柬埔寨也大增近五倍至4.99億美元。

越南和泰國如今合計占美國五分之一的晶片進口額，兩國都受惠於美企尋求供應上的地緣分散化，以便減輕美中關係進一步惡化帶來的風險。此外，柬埔寨、印度對美晶片出口暴增，削弱日本等國的占比。