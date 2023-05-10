金融時報：美提議與中防長會談 北京潑冷水

美國國防部長奧斯丁。（歐新社）

英國「金融時報」11日報導，中國已告知美國，鑑於美方2018年對陸方實施的制裁，6月在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」（SLD）中，兩國國防部長會晤的機會微乎其微。該報導指出，這是美陸兩強間高層級對話的最新障礙。

美國防長奧斯丁 欲在正式名稱為「國際戰略研究所亞洲安全高峰會」（IISS Asia Security Summit）的香格里拉對話會晤中國新任防長李尚福。但由於甫於3月就任的李尚福2018年被美國制裁，理由和他擔任中央軍事委員會裝備發展部部長時，中國從俄羅斯進口武器有關，因此安排奧、李兩人會晤「充滿困難」。

美方雖已告知中方，前述制裁「並不妨礙奧斯丁在1個第3國會見李尚福」。但該報引述幾名人士報導，對中國而言，要於這些制裁仍在的情況下，同意李、奧晤談，「幾乎不可能」。這些人士中，有些指稱，拜登政府未來也沒有取消相關制裁的可能性。

白宮對此不予置評。

美陸兩國目前設法安排美國內閣部長出訪北京 的高層級訪問，奧、李難以會晤是雙邊關係中的最新僵局。李尚福前任的魏鳳和，去年曾在香格里拉對話會晤奧斯丁。

不只奧斯丁，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）近兩年來均試圖會晤共軍 的對口將領。自2月美國擊落疑似中國偵察氣球以來，美國參謀首長聯席會議主席密利與共軍的對口將領亦無任何聯絡及溝通。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國事務專家白明（Jude Blanchette）說，美陸在此事上的爭執，說明雙方的政治動態，如何搞砸、阻礙可能的穩定。北京拒絕與美國會見的時間愈長，歐洲及全亞洲就會有更多國家開始將中國的行為視為「不妥協、不讓步」。