英王加冕典禮前 威廉凱特驚喜現身宮外 民眾歡呼

威廉王子（左）與王妃凱特（右）5日突然現身林蔭大道，與等待多日的王室粉絲寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。（Getty Images）

英國 國王查理三世（King Charles III）今天在白金漢宮接待世界各國領導人之前，向為了他的加冕典禮而聚集宮外的人群致意；這場典禮將是英國70年來最盛大的慶典活動。

路透報導，現年74歲的查理和王后卡蜜拉（Camilla）將在倫敦西敏寺隆重莊嚴的宗教儀式上加冕，儀式將採可追溯到約1000年前的傳統，隨後舉行華麗壯盛的遊行。

王室超級粉絲早就在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上紮營。查理和長子威廉王子（Prince William）與王妃凱特 （Kate）今天突然現身與他們寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。

民眾向他們高喊「嘿、嘿、萬歲」（hip, hip, hurrah）和「天佑國王」等歡呼聲獻上祝福，其中不乏來自世界各地的遊客。

威廉王子（中）與王妃凱特5日突然現身通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall），與紮營的王室超級粉絲寒暄互動。

儘管偶爾下大雨，棲身帳篷的民眾仍營造出歡愉的派對氣氛。威廉對人群中的一個女士說：「我聽說妳們睡不好。希望妳們保持乾爽。」

查理稍早會見了大英國協領導人，並與由他擔任國家元首的澳洲、加拿大等14國總理和王室代表共進午餐。大英國協由56國組成，查理為現任國協元首。

世界各國領導人和政要今晚陸續抵達白金漢宮，參加查理和其他王室高級成員舉行的宴會。

在肯辛頓宮（Kensington Palace）發布的照片中，可以看到凱特與美國第一夫人吉兒．拜登 （Jill Biden）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）合照。

肯辛頓宮發布的照片中，可以看到王妃凱特（中）與美國第一夫人吉兒．拜登（左）和烏克蘭總統澤倫斯基的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（右）合照。（美聯社）

吉兒．拜登在推特上寫道：「很榮幸代表美國見證這個歷史性時刻，慶祝我們兩國之間的特殊關係。」