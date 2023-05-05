我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯林頓憶12年前與普亭對話 「就知他遲早侵烏！」

中非多起針對中企及公民襲擊 中駐館籲勿往外省　

英王加冕典禮前 威廉凱特驚喜現身宮外 民眾歡呼

中央社／即時報導
威廉王子（左）與王妃凱特（右）5日突然現身林蔭大道，與等待多日的王室粉絲寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。（Getty Images）
威廉王子（左）與王妃凱特（右）5日突然現身林蔭大道，與等待多日的王室粉絲寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。（Getty Images）

英國國王查理三世（King Charles III）今天在白金漢宮接待世界各國領導人之前，向為了他的加冕典禮而聚集宮外的人群致意；這場典禮將是英國70年來最盛大的慶典活動。

路透報導，現年74歲的查理和王后卡蜜拉（Camilla）將在倫敦西敏寺隆重莊嚴的宗教儀式上加冕，儀式將採可追溯到約1000年前的傳統，隨後舉行華麗壯盛的遊行。

王室超級粉絲早就在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上紮營。查理和長子威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Kate）今天突然現身與他們寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。

民眾向他們高喊「嘿、嘿、萬歲」（hip, hip, hurrah）和「天佑國王」等歡呼聲獻上祝福，其中不乏來自世界各地的遊客。

威廉王子（中）與王妃凱特5日突然現身通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall），...
威廉王子（中）與王妃凱特5日突然現身通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall），與紮營的王室超級粉絲寒暄互動。

儘管偶爾下大雨，棲身帳篷的民眾仍營造出歡愉的派對氣氛。威廉對人群中的一個女士說：「我聽說妳們睡不好。希望妳們保持乾爽。」

查理稍早會見了大英國協領導人，並與由他擔任國家元首的澳洲、加拿大等14國總理和王室代表共進午餐。大英國協由56國組成，查理為現任國協元首。

世界各國領導人和政要今晚陸續抵達白金漢宮，參加查理和其他王室高級成員舉行的宴會。

在肯辛頓宮（Kensington Palace）發布的照片中，可以看到凱特與美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）合照。

肯辛頓宮發布的照片中，可以看到王妃凱特（中）與美國第一夫人吉兒．拜登（左）和烏克...
肯辛頓宮發布的照片中，可以看到王妃凱特（中）與美國第一夫人吉兒．拜登（左）和烏克蘭總統澤倫斯基的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（右）合照。（美聯社）

吉兒．拜登在推特上寫道：「很榮幸代表美國見證這個歷史性時刻，慶祝我們兩國之間的特殊關係。」

英國 拜登 凱特

上一則

柯林頓憶12年前與普亭對話 「就知他遲早侵烏！」

下一則

遭邊緣？英王加冕典禮今登場 傳哈利王子被排坐第3排

延伸閱讀

查理三世是首位「氣候之王」 致力環保一度被英人嫌怪

查理三世是首位「氣候之王」 致力環保一度被英人嫌怪
圖輯 / 皇室粉絲守候加冕不忘拚創意 造型超吸睛

圖輯 / 皇室粉絲守候加冕不忘拚創意 造型超吸睛
英王加冕在即 原民促為殖民道歉 南非籲還3106克拉「非洲之星」

英王加冕在即 原民促為殖民道歉 南非籲還3106克拉「非洲之星」
澤倫斯基會北歐5國領袖 13日訪柏林 俄烏戰以來首訪德

澤倫斯基會北歐5國領袖 13日訪柏林 俄烏戰以來首訪德

熱門新聞

長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
全美約有6600萬退休民眾、身心障礙人士等每月領取社安金過生活。(美聯社)

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

2023-05-03 09:09
根據研究，華人社區不少老人未與子女同住，若發生緊急事情，通常要靠社區或同好社團的協助。圖為紐約曼哈頓華埠公園內的老人休閒活動。(記者張心／攝影)

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

2023-05-04 10:05

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍