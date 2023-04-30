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丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王

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丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王

中央社巴黎30日綜合外電報導
丁立人在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇，成為中國第一位世界西洋棋王。(美聯社)
丁立人在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇，成為中國第一位世界西洋棋王。(美聯社)

中國西洋棋好手丁立人今天在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi），成為中國第一位世界西洋棋王。

法新社報導，挪威棋手卡爾森（Magnus Carlsen）稱霸棋壇10年後選擇放棄衛冕，如今由西洋棋特級大師丁立人接替卡爾森成為世界棋王。

根據新華社，這次世界冠軍賽是世界西洋棋總會（International Chess Federation）本年度最重要賽事，新一屆男子世界冠軍將在2022世界冠軍候選人賽（Candidates Tournament 2022）冠亞軍得主涅波姆尼亞奇和丁立人之間產生。

比賽進行14盤慢棋對抗，先得7.5分者獲勝，涅波姆尼亞奇在第7輪獲勝後一直以1分優勢領先，直至丁立人第12輪取勝扳平比分，第13輪雙方弈和。

丁立人(左)在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇(...
丁立人(左)在2023年西洋棋世界冠軍賽的快棋加賽，擊敗俄羅斯強敵涅波姆尼亞奇(右)，成為中國第一位世界西洋棋王。(新華社)

兩人29日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）結束最後一輪慢棋爭奪，以和棋收場，總比分戰成7：7，透過快棋加賽決定世界冠軍歸屬，前3盤雙方都和局，丁立人在第4盤勝出。

這次比賽總獎金200萬歐元（約220萬美元），原先冠軍獎金120萬歐元（約131.7萬美元），亞軍80萬歐元（約87.8萬美元），但因比賽進入快棋加賽，冠軍最終將獲得110萬歐元（約120.7萬美元），亞軍90萬歐元（約98.8萬美元）。

丁立人生於1992年，現年30歲。根據世界西洋棋總會2023年4月排名，目前丁立人以2788分排在等級分世界排名榜的第3位；涅波姆尼亞奇以2795分排名第2；卡爾森以2853分排名第1。

影片來源：YouTube chess24

哈薩克 俄羅斯

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